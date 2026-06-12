VIDEO Spektakl stoljeća paralizirao Washington, novinar Večernjeg lista javio se s lica mjesta: 'Ovo je nešto neviđeno'

Američka prijestolnica trenutačno proživljava dane koji će zlatnim slovima ostati upisani u povijest sporta, ali i same države. Povodom predstojećeg Svjetskog prvenstva, novinar Večernjeg lista Edi Džindo nalazi se u Sjedinjenim Državama, odakle donosi ekskluzivne detalje o nevjerojatnoj sportskoj groznici koja je paralizirala Washington.

Ispred same Bijele kuće već je niknula ogromna, impresivna pozornica pripremljena za UFC Freedom 250. Brojka 250 ovdje ima snažno simboličko značenje – riječ je o jubilarnoj, 250. po redu velikoj priredbi u organizaciji najjače svjetske borilačke promocije, koja koincidira s golemim nacionalnim jubilejem. Naime, Sjedinjene Američke Države ove godine slave točno 250 godina od proglašenja svoje neovisnosti, a ovaj je spektakl zamišljen kao kruna proslave. "Ovo je vjerojatno sportski najluđi tjedan u povijesti SAD-a", javlja Edi Džindo s lica mjesta.

Iako je sam borilački spektakl na rasporedu već ovog vikenda, završne pripreme u Washingtonu i dalje traju, a atmosfera u gradu je na samom vrhuncu. Grad je u potpunom kolapsu jer se paralelno odvija nekoliko masovnih događaja. "Danas je utakmica SAD-a i Paragvaja. Predsjednik Donald Trump objavio je da neće nazočiti, a uz to još se održava NBA finale, tako da je situacija potpuno kaotična", prenosi Džindo atmosferu s washingtonskih ulica.

Zbog spoja vrhunskog sporta i proslave nacionalnog jubileja, količina policijskih snaga na ulicama je nevjerojatna. Sigurnosne mjere u Washingtonu i inače su među najstrožima na svijetu, no zbog ovog povijesnog UFC događaja podignute su na neviđenu, izvanrednu razinu. "Situacija je kaotična. Količina policije je nevjerojatna, a sigurnosne mjere su ogromne. I inače je tako, ali sad su one zbog ovog posebnog UFC događaja još pojačane", ističe Džindo.

Taj povijesni dan neće ostati zapamćen samo po brutalnim borbama u kavezu, već i po bogatom popratnom zabavnom sadržaju koji će pratiti cijelu proslavu američkog jubileja. Ipak, pratiti ovaj događaj s lica mjesta pokazalo se kao nemoguća misija za većinu svjetskih medija. Organizatori su uveli iznimno strogu selekciju, odlučivši odobriti ulazak za tek oko 50-ak odabranih novinara iz cijeloga svijeta. "Pokušali smo se akreditirati, no prihvaćaju tek oko 50-ak novinara, a kad smo se prijavili, na listi smo bili negdje na 5000. mjestu", zaključio je novinar Večernjeg lista u obraćanju iz Washingtona.