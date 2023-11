Dinamo i dalje vode ljudi koji su se kleli u Mamića. Kad će početi odgovarati za sve loše stvari?

Dinamo je ove sezone neprepoznatljiv, gubi od trećerazrednih momčadi u trećerazrednom europskom natjecanju, u domaćem prvenstvu kiksa iz kola u kolo, momčad u većini utakmica izgleda očajno, a navijači plavih prvi su put nakon puno godina ozbiljno zabrinuti za klub. Lako još za mogući gubitak naslova hrvatskog prvaka, jer problemi su puno, puno veći. Klub ne funkcionira kako treba doslovno na svim razinama. No zasad se na odgovornost pozivaju samo treneri, jer u treneru je najlakše pronaći "Pedra" pa svu krivnju svaliti na njega, bio to Čačić, Bišćan ili Jakirović.

No treneri su u Dinamu trenutačno manja briga s obzirom na to da bi u ovakvom stanju u Maksimiru problema s rezultatima imali i Guardiola, Mourinho i Simeone. Jer, klub je doslovno u rasulu, a za to je najveći krivac sama njegova vrhuška, odnosno Uprava na čelu s Vlatkom Peras i Mirkom Barišićem. Ekipa je to koja je Mamićevim bijegom samo presvukla dresove, a zapravo im je način razmišljanja ostao isti kakav je bio i kada su mu služili. S time da se Vlatkine i Barišićeve sposobnosti ne mogu ni usporediti s Mamićevima.

A tu potkapacitiranost, nažalost, pokazuju iz dana u dan. Vlatka Peras zasigurno je najmoćnija osoba u klubu, njezin glas predsjednice u Upravi vrijedi dva glasa i sve klupske odluke unazad godinu dana donošene su onako kako je ona željela, odnosno kako je glasala. Nijedan transfer ili klupska odluka nisu amenovani bez njezina pristanka, a sve je više onih koji smatraju da je jednostavno potkapacitirana da bi vodila velikana poput Dinama. A iz te nesposobnosti proizlazi i strah da se u klubu okruži sposobnijima od sebe, odnosno da dovede ljude koji bi znali raditi posao u koji se ona miješa. Za početak, mogla bi u klub dovesti sportskog direktora, jer alarmantno je za Dinamo da svega dva mjeseca prije početka prijelaznog roka nema čovjeka koji bi pregovarao o mogućim pojačanjima koja su itekako potrebna sadašnjoj momčadi.

No Peras se radije okružila sebi lojalnim ljudima, poput svojeg partnera Dražena Miličevića, koji sudjeluje i u transfernoj politici, iako o tome, realno, nema pojma. Na stranu što je taj Miličević svojedobno bio potjeran iz Dinama zbog sumnjivih poslova koje je istraživao i DORH, ali koje su njegove reference za takav utjecaj u Dinamu? Osim partnerskog odnosa s Vlatkom Peras... Peras je donedavno imala u klubu Darija Šimića, kojeg je preko sebi lojalnih novinara uvijek mogla okriviti za sve loše odrađene poslove u klubu (iako Šimićeva odgovornost nikad nije bila najveća, jer ga je ta ista Vlatkina Uprava stalno minirala), no Šimićevim odlaskom ostala je na vjetrometini i sada se više nema iza koga skrivati.

I zbog sadašnje krize kluba sve je više onih koji prstom upiru i u Vlatku, koja bi tako od nedodirljive vrlo lako mogla postati ona koja će iduća stradati. Sve je više onih koji smatraju da joj puno bolje ide pakiranje novca u Mamićeve kuverte nego vođenje ozbiljnog europskog kluba pa bi se zato uskoro mogla stvoriti i kritična masa koja će je smijeniti. A što je s vječnim Mirkom Barišićem? On u ovoj situaciji uglavnom šuti, pritom minira novi Statut i vjerojatno stvara nove klanove kako bi preživio mogući novi prevrat u klubu. Jer, u Dinamu se sve mijenja, ali Barišić je vječan.

No pitanje je ima li i on više energije da vodi Dinamo jer nije više baš u cvijetu mladosti, neki je dan proslavio 87. rođendan! Zbog njega je Dinamo barem u nečem najbolji, ima najstarijeg predsjednika među svim ozbiljnijim nogometnim klubovima Europe, rekli bi cinici... Barišić, baš poput Vlatke, silno se opire novim ljudima u klubu, a dok je tako, nema ni budućnosti za Dinamo. Jer, sa sadašnjim rukovodećim kadrom daljnje poniranje je neizbježno.