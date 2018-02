Sudac opet u prvom planu! Ohandza srušio Dinamo u Maksimiru

Hajduk je u Maksimiru u 22. kolu HNL-a s minimalnih 1:0 srušio Dinamo golom Ohandze, no nakon utakmice najviše će se pričati o odlukama suca Tihomira Pejina.

Malo toga vidjeli smo u prvih 45 minuta u Maksimiru. Više su se pratile tribine jer do 18. minute samo se čula Torcida, dok su Boysi šutjeli zbog bizarne odluke čelnika Dinama da navijačima mlađima od 18 godina zabrani ulazak na sjevernu tribinu.

Jedinu pravu priliku imali su modri i to u 33. minuti kada je Soudani pobjegao obrani Hajduka i pokušao je udarcem s 18 metara prebaciti Leticu, koji pravovremeno izlazi s gola sjajno skida udarac Alžircu.

Dinamo je bolje krenuo u nastavku, zaprijetio preko Ademija, a onda i preko Soudanija, kojeg je u izglednoj situaciji na rubu šesnaesterca zaustavio Letica, a ostaje sporno je li vratar Hajduka igrao rukom izvan svog prostora. No, nakon toga uslijedila je brza kontra bijelih, a veliki nesporazum Leškovića i Livakovića iskoristio je Ohandza koji lakoćom donosi vodstvo gostima u 53. minuti.

Domaćin je veliku priliku za izjednačenje imao u 60. minuti kada je Olmo prošao po lijevoj strani, pa dao za Gavranovića čiji udarac blokira obrana Hajduka, no lopta se odbija do Soudanija koji je sam na osam, devet metara, no Letica su mu fenomenalno brani udarac. U 63. minuti još se jednom zatresla mreža domaćina, no gol Saida ovog puta opravdano je poništen zbog zaleđa.

Dinamo je imao inicijativu, a bolju priliku od jedanaesterca u 80. minuti nisu mogli dobiti. Bila je to sporna odluka Pejina koji je u duelu Soudanija i Borje Lopeza vidio ruku Španjolca, a ne prekršaj Alžirca. Uz to, pokazao je braniču bijelih drugi žut i put u svlačionicu. Odgovornost je preuzeo Gavranović, no promašio je cijeli gol.

Nova sporna odluka suca u 84. minuti kada je Doumbia srušio Ohandzu u izglednoj poziciji, no dobio je samo žuti karton. U sličnoj situaciji jučer na utakmici Osijek - Rijeka Župarić je isključen već u 6. minuti. Digla se klupa Hajduka zbog te odluke pa je Željko Kopić poslan na tribinu.

Dinamo do kraja nije uspio ozbiljnije ugroziti Hajduk koji tako iz Maksimira nosi velika tri boda. Dinamo je unatoč porazu ostao vodeći s 53 boda, dok je Hajduk drugi sa 44 boda.