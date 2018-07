Detalj koji je mnogima promaknuo: Svi bruje o potezu Engleza dok je Hrvatska slavila

Hrvatska je u finalu Svjetskog prvenstva nakon što su s 2:1 pobijedili Englesku.

Gol koji je odveo vatrene na Francusku u 109. minuti zabio je Mario Mandžukić.

No tada se dogodio trenutak koji je mnogima promaknuo.

Naime, dok smo mi slavili gol za 2:1, engleski reprezentativci požurili su na centar te su brzo pokušali izjednačiti.

[video: 25819 / Slavlje u svlačionici nakon ulaska u finale SP-a]

No vrlo brzo njihov pokušaj osujetio je sudac te ih je vratio na centar.

Srušili smo tako snove Engleza da će nakon 52 godine vratiti pehar prvaka kući.

England tried to kick off & score when Croatia were celebrating their 2nd goal...



..even if they would have scored, it would have been ruled out as Rashford was offside when Lingard passed!#WorldCup #ENG #CRO pic.twitter.com/aCOOjX5w9R