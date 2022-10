Delirij u Gorici, igrači Hajduka probili se do Torcide, cijeli stadion nakon drame slavio s Hajdukom

Nova drama, novi kaos u završnici i novi bodovi koji su na konto pali u zadnjim sekundama - epilog je to Hajdukove pobjede u Velikoj Gorici (0:1) koju je pogotkom u 108. minuti potpisao Marko Livaja. Hajdukov napadač ranije je pogodio vratnicu i promašio penal - vidjeli smo to prvi put otkako je došao u Hajduk i 16 puta dosad realizirao najstrožu kaznu - nizao je promašaje, a ispromašivali su se žestoko i njegovi suigrači. No bili su čvrsto uvjereni da će uspjeti. Sudac Dario Bel produžio je utakmicu čak osam minuta, a Livaja je konačno zabio nakon ubačaja Mlakara.

U tom trenutku skočili su gledatelji na tribinama, većina je ovdje stigla zbog Hajduka i od prve minute splitski klub igrao je u domaćinskoj atmosferi. 'Hoćemo pobjedu', zagrmjela je Torcida iz svog sektora kad su igrači izašli na teren, i podignula na noge navijače Hajduka na suprotnoj tribini. Tijekom zadnjih desetak minuta najbolje se vidjelo koliku podršku u Gorici ima Hajduk, jer tisuće navijača u deliriju su bodrili igrače i nosili ih do pobjede.

Hajduk je u prošlom kolu u zadnjim sekudama izborio i pobjedu protiv Varaždina, kada je Awaziem zabio u 99. minuti.

U Gorici je Livajin pogodak na isteku vremena izazvao ludnicu, a igrači Hajduka su se probili do Torcidine tribine i poveli pjesmu koja je dugo trajala. Nije prošli bez incidenta, interventna je u jednom trenutku upala na glavnu tribinu i uhitila nekoliko izgrednika, a nemiri su se nastavili i nakon utakmice. Na tribinama je bilo oko četiri tisuće navijača, a službene informacije policije o događanjima na stadionu i broju uhićenih objavit ćemo čim ih dobijemo.