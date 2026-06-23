Zlatan nakon novog Messijevog rekorda: "Mislim da više nema nikakve rasprave"

Lionel Messi ponovno je pomaknuo granice nogometne povijesti, a njegov posljednji podvig na Svjetskom prvenstvu nije prošao nezapaženo ni kod Zlatana Ibrahimovića. Švedska legenda komentirala je nastup argentinskog kapetana nakon još jedne impresivne večeri na najvećoj nogometnoj pozornici.

Na svom šestom nastupu na svjetskim prvenstvima Messi i dalje igra na vrhunskoj razini. U pobjedi Argentine protiv Austrije rezultatom 2:0 zabio je oba pogotka i tako svojoj bogatoj karijeri dodao još jedan povijesni rekord. Iako je ranije tijekom susreta propustio realizirati jedanaesterac dosuđen nakon intervencije VAR-a, to ga nije izbacilo iz ritma. Do kraja utakmice dvaput je zatresao mrežu te stigao do brojke od 18 pogodaka na svjetskim prvenstvima.

Time je prestigao njemačkog napadača Miroslava Klosea te postao najbolji strijelac u povijesti muških svjetskih prvenstava. Ujedno je nadmašio i Brazilku Martu, koja je na svjetskim prvenstvima postigla 17 pogodaka. Nakon hat-tricka protiv Alžira u prvom kolu, Messi sada na turniru ima čak pet golova iz dvije utakmice.

Argentinac će za nekoliko dana proslaviti 39. rođendan, no njegove igre ne pokazuju znakove pada forme. Upravo zato Ibrahimović smatra da je pitanje najboljeg nogometaša svih vremena sada riješeno.

"Mislim da više nema nikakve rasprave. Kad postaneš najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, osvojiš to natjecanje, dominiraš kroz različite generacije i nastavljaš s takvim igrama u 38. godini, što bi ljudi više htjeli?"

Nekadašnji napadač Milana, PSG-a i Barcelone istaknuo je kako Messija od ostalih velikana razlikuje nevjerojatna dugovječnost. Prema njegovim riječima, nije riječ samo o jednom velikom turniru ili nekoliko vrhunskih sezona, već o gotovo dva desetljeća igranja na najvišoj razini.

"Godinama ga uspoređujemo sa svima ostalima, ali čak ni velikani prije njega ne mogu se mjeriti s njegovim cjelokupnim opusom. Pelé, Maradona, Cruyff, koga god želite spomenuti, svi su bili briljantni, ali Messijeve brojke, dugovječnost i trofeji svrstavaju ga u kategoriju za sebe", rekao je za FOX Sports.

Ibrahimović je pritom pokazao i dozu samokritičnosti, usporedivši Messijev učinak sa svojim nastupima na svjetskim prvenstvima.

"Pet golova u dvije utakmice... Ja imam nula golova na dva svjetska prvenstva. Zato mi je drago zbog njega i nadam se da će nastaviti. Rođendan mu je za nekoliko dana, pa neka uživa, jer svi mi uživamo gledajući ga kako igra. Tako nevjerojatno, jednostavno nevjerojatno, nemam riječi."

Posebno ga je impresionirala Messijeva reakcija nakon promašenog kaznenog udarca protiv Austrije. Umjesto da ga neuspjeh poremeti, argentinski kapetan nastavio je preuzimati odgovornost, tražiti loptu i na kraju s dva pogotka odvesti svoju reprezentaciju do pobjede i plasmana u nokaut-fazu natjecanja.