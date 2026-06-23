Plenković zajedno s Kustićem posjetio hrvatsku zajednicu u Hamiltonu

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković, bili su gosti mnogobrojne hrvatske zajednice u Sportskom i društvenom centru u Hamiltonu, uz hrvatskog ambasadora u Kanadi, Vicu Skračića, odnosno glavnog hrvatskog konzula u Mississaugi, Antu Jovića.

Uz predsjednika Kustića, delegaciju krovne organizacije hrvatskog nogometa u Hamiltonu su predstavljali i član Izvršnog odbora Ante Kulušić, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, ambasador hrvatske reprezentacije na SP-u Aljoša Asanović, voditelj odjela marketinga Ante Cicvarić te operativni asistent u uredu predsjednika Blago Jakovljević.



“Hvala vam na gostoprimstvu, zaista vas je ovdje veliki broj. Od srca hvala gospodinu Vuksanu na organizaciji, našem veleposlaniku Skračiću, našem glavnom konzulu Anti Joviću, lijepi pozdrav ministru sporta i turizma Tončiju Glavini, ministru gospodarstva Anti Šušnjaru, kao i Marijanu Kustiću i čelništvu Hrvatskog nogometnog saveza. Pozdravljam i Hrvate koji su s nama, ne samo iz Kanade, nego i Hrvate i SAD-a. Dolazak u Kanadu ovaj je put posebno važan iz dvaju razloga - ovo je prvi službeni posjet Kanadi jednog predsjednika Vlade Republike Hrvatske i današnji susret s Markom Carneyjem bio je zaista sjajan jer je on izuzetan političar i stručnjak. Drugi važan razlog je Svjetsko prvenstvo i činjenica da Hrvatska u Torontu protiv Paname igra drugu utakmicu u skupini, svi želimo uspjeh hrvatskoj reprezentaciji, siguran sam da će Zlatko, Luka i svi ostali igrači dati svoj maksimum. Vjerujem da će nas obradovati, realno gledajući mi smo se razmazili s ovom reprezentacijom uzimajući u obzir sjajne uspjehe na dvama posljednjim svjetskim prvenstvima. Nema nijedne druge zemlje na svijetu ovakve veličine koja ostvaruje ovako dobre rezultate, zato iskreni respekt i najbolje želje za sjajnim rezultatom protiv Paname”, rekao je premijer Andrej Plenković.