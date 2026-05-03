NAGRADA VATRENOM

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu

Premier League - Manchester City v West Ham United
Foto: Phil Noble/REUTERS
Karlo Koret
03.05.2026.
u 08:29

Gvardiol se posebno istaknuo prošle sezone kada je zadivio igrom na svojoj neprirodnoj poziciji, lijevom beku

Otkako je u ljeto 2023. stigao iz RB Leipziga, Joško Gvardiol prometnuo se u jednog od ključnih igrača Manchester Cityja. Stigao je s velikim očekivanjima budući da je postao najskuplji branič u povijesti nogometa. Potpisao je ugovor do ljeta 2028., a kako piše Yahoo Sports, klub mu sprema novi poboljšani ugovor.

Gvardiol se posebno istaknuo prošle sezone kada je zadivio igrom na svojoj neprirodnoj poziciji, lijevom beku. Ove sezone propustit će veliki broj utakmica zbog operacije kojoj se morao opovrgnuti u siječnju. Do kraja aktualne sezone najvjerojatnije više neće nastupati za klub, ali trebao bi biti spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu gdje bi trebao pomoći Hrvatskoj.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća

Hrvatski reprezentativac trenutačno zarađuje oko deset i pol milijuna eura, a u novom ugovoru navodno ga čeka i velika povišica tvrde britanski mediji. Nije poznato koliko će točno zarađivati, ali zna se da mu sportski direktor Hugo Viana sprema ugovor sve do 2033.

Gvardiola je na lijevoj strani Cityjeve obrane ove sezone zamijenio mladi Nico O'Reilly koji igra sjajno te je također nagrađen novim ugovorom. Čini se kako je cilj sportskog direktora održati kralježnicu momčadi čim dulje pa su produljeni ugovori i s Ricom Lewisom, Rubenom Diasom i Savinhom. 
novi ugovor Manchester City Joško Gvardiol

Avatar patkovic
patkovic
08:43 03.05.2026.

odličan igrač ali i krupan, mislim da je njegov afinitet ka napadu bio i uzrok krize MC, teško se vraćao i kasnio je u odbranu

