Čerčesov – čovjek kojeg dvaput dnevno nazove i veliki šef Putin

Ruski su nogometaši u utakmici protiv Saudijske Arabije ukupno pretrčali 118 kilometara, više nego bilo koja druga momčad do kraja prvog kruga u skupinama Svjetskog prvenstva. U drugoj su utakmici pretrčali tek nešto manje od 115 kilometara. Za usporedbu, druga momčad s najvećim brojem pretrčanih kilometara do tog trenutka bio je upravo Egipat čiji su nogometaši u utakmici s Urugvajem prešli 112 km.

Aleksandr Golovin bio je u prvom krugu igrač s najviše pretrčane udaljenosti od 12,7 km, a to je malo više od uvijek dinamičnog i vrhunski pripremljenog Cristiana Ronalda koji je pretrčao 8,27 km u remiju sa Španjolskom. No, Rusi su skinuli nogu s gasa u posljednjoj utakmici protiv Urugvaja kada su pretrčali 98 km. Trener Stanislav Čerčesov javno je priznao da bi igrače njegove momčadi trčanje kao da su “navijeni” moglo stajati dugoročnog rezultata na koji očito računaju. I u pravu je, u trenutku kada je ispala, Njemačka je imala bolji trkački rezultat od 30 reprezentacija, bolja je bila jedino Srbija koja je također ispala.

Ukupno je osam od 11 reprezentacija s najvećom kilometražom završilo svoje Svjetsko prvenstvo u prvom krugu. Dakle, još jednom – fizička sprema dakako, ali bez talenta i taktike to ne vrijedi previše. A kod Čerčesova to je taktika u kombinaciji s igračima koji je prihvaćaju. Obrana umjesto napada i pokušaja atrakcije koji Rusima nakon 2008. i polufinala EP-a nije donio previše sreće.

Opravdao bunker protiv furije

Ruski je trener nakon utakmice sa Španjolskom javno zahvalio svojim igračima što su pristali igrati i uredno proveli njegovu još defenzivniju taktiku protiv Španjolske kada su ostvarili možda i najveće iznenađenje dosadašnjeg prvenstva, rame uz rame s ispadanjem Njemačke u grupi.

– Morao sam doista uvjeravati svoje igrače da je to jedini način da pobijedimo – rekao je Stanislav Čerčesov opravdavajući “bunker” koji tika-taka nije uspjela probiti više od jednom, a i to je bilo Ignjaševičevim autogolom.

– Odabrao sam takvu formaciju s tri centarhalfa, hvala Bogu da su igrači to razumjeli i vjerovali mi. Sa svakim igračem ponaosob o tome sam razgovarao, objasnio mu što i gdje treba i na kraju je to dalo rezultat – rekao je Čerčesov.

I nije to čak bio prvi put da je ruski trener “tukao” momčad u kojoj je s druge strane bio Fernando Hierro. Stajao je kao golman između vratnica na moskovskom Lužnjikiju i 1991. kada je njegov Spartak igrao s Realom iz Madrida u četvrtfinalu Kupa kupova. Prva je utakmica završila 0:0, no u uzvratu je Spartak s golmanom Stanislavom Čerčesovom na Santiago Bernabeuu pobijedio s 3:1. Sa Španjolskom je Čerčesovova Rusija igrala lani u studenom u Sankt Peterburgu kada su remizirali 3:3. No, s dvije razlike, na klupi Španjolske tada je sjedio Julen Lopetegui, a ruska je postava izgledala potpuno drukčije, samo je jedan igrač od prvih 11 iz te prijateljske utakmice počeo utakmicu osmine finala.

Iako je nabrao dosta kritičara nakon loših do prosječnih rezultata u pripremama, sada je Čerčesov miljenik nacije. Mediji čak pozivaju da svi muškarci puste brk kakav ima nekadašnji reprezentativni golman SSSR-a, ZND-a i Rusije, jer mu se nijednom nije pomaknuo za utakmice sa Španjolcima. Čak ni za izvođenja penala. – Bilo je to zato što nisam više mogao ništa učiniti. A i znao sam da je naš trener golmana Gintaras Stauce dobro pripremio Akinfeeva za izvođenje penala, obojica su imala vrlo jasnu ideju kako će se naši protivnici ponašati – rekao je Čerčesov nakon utakmice sa Španjolcima. Penale je pratio na semaforu, tako mu je bilo lakše, a slavlja nije bilo. Jer posao nije gotov.

Ima web-stranicu

U Rusiji ga zovu najvećom zvijezdom prvenstva jer je od beznadne reprezentacije stvorio momčad koju se sada ne može podcijeniti. Ima podršku i samog Vladimira Putina koji ga je u nedjelju zvao dva puta. Jednom da mu zaželi sreću u utakmici sa Španjolcima, a drugi put nakon utakmice, da mu čestita na pobjedi. Fanova ionako ima dosta, na internetu ćete pronaći i web-stranicu na kojoj se prate trenerove aktivnosti, i to ne samo na klupi, nego općenito.

O Hrvatskoj još nije rekao ništa konkretno.

– Ono što znamo o Hrvatskoj jest da ima sjajne igrače. Nećemo biti konkretniji u ovom trenutku. Pogledat ćemo utakmice naših protivnika i temeljito ih proučiti kao momčad, i to, naravno, ovih dana – rekao je kratko ruski trener i nekadašnji golman Spartaka iz Moskve.