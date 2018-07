Bilić: Lagao bih kad bih to rekao, napravili smo to zbog Hrvatske

Rusi ne zaboravljaju 2007. kada ih je Hrvatska koju je vodio Slaven Bilić progurala na Euro 2008. pobjedom protiv Engleske na Wembleyu 3:2.

Uoči dvoboja Rusije i Hrvatske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva bivši hrvatski izbornik prisjetio se te pobjede.

- Sjećam se tog dana. Bila je to jedna od najvećih pobjeda u povijesti Hrvatske. Pobijedili smo Englesku na njezinom terenu, u utakmici u kojoj su joj bodovi bili nužni. Stizale su tada zahvale iz Rusije, dobili smo mnogo pisama, a Pletikosa i Olić koji su tada igrali u Rusiji dobili su posebne čestitke - izjavio je za ruske medije Bilić pa dodao:

- No, lagao bih kad bih rekao da smo to napravili zbog Rusije. Napravili smo to zbog Hrvatske.

O šansama u subotu Bilić ističe:

- To je 50:50 utakmica. Apsolutno. Kad bi se recimo prvenstvo igralo u Njemačkoj, tada bi možda Hrvatska bila favorit. Na papiru naša momčad je jača, ali i vi imate prednosti. Ruska reprezentacija je odlično organizirana. Zbog toga je porazila Španjolsku, ali pokazala je protiv Saudijske Arabije i Egipta da je u stanju zabijati golove.