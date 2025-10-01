Naši Portali
Čak 34 Hrvata zaigrat će u Konferencijskoj ligi: Sosa, Pongračić, Ćorić, Palaversa...

UEFA Conference League - Play Off - First Leg - Crystal Palace v Fredrikstad
Foto: David Klein/REUTERS
1/3
Autor
Edi Džindo
01.10.2025.
u 15:15

Ne računajući Rijeku, nekoliko klubova će ove sezone u Konferencijskoj ligi imati više od jednog hrvatskog predstavnika u svojim redovima: Zrinjski Mostar (20), Celje (4), Rakow (3) te Noah (2)

Liga prvaka je započela s 13 hrvatskih predstavnika među igračima, a Europska liga s osam hrvatskih predstavnika ne računajući Dinamo. Ni jedno ni drugo međunarodno natjecanje se pak po broju naših igrača ove sezone pak ne može nositi s Konferencijskom ligom. U tom natjecanju će, ne računajući igrače Rijeke, Hrvatsku od ovog tjedna pa nadalje predstavljati čak 35 nogometaša

Uvjerljivo najviše od tih 35 igrača dolaze iz prvaka Premier lige Bosne i Hercegovine, Zrinjski iz Mostara. Nije čudo da hrvatski klub iz BiH u svojem kadru imaju hrpu hrvatskih nogometaša, a u sadašnjem kadru Zrinjskog za Europu su: Duje Dujmović, Marin Ljubić, Petar Mamić, Ante Sušak, Marko Vranjković, Neven Đurasek, Jakov Pranjić, Antonio Ivančić, Ivan Posavec, Mario Ćuže, Karlo Abramović, Leo Mikić, Tomislav Kiš i Toni Majić. 

Marko Livaja je teže ozlijeđen. Evo koliko će pauzirati i kad bi se mogao vratiti

Nakon Zrinjskog, najviše hrvatskih predstavnika od preostalih klubova u Konferencijskoj ligi ima slovenski prvak Celje, u čijem su kadru Franko Kovačević, Simon Sluga, Nino Vukasović i Ivica Vidović. A veći broj Hrvata još ima i Rijekin protivnik u prvom kolu, armenski Noah gdje igraju Marin Jakoliš i Alen Grgić, te poljski Rakow gdje igraju Fran Tudor, Marko Bulat i kapetan kluba Zoran Arsenić.

Najveće šanse za naslov od hrvatskih predstavnika ima Marin Pongračić sa svojom Fiorentinom, koja je već dvaput igrala u finalu ovog natjecanja, a da pritom još uvijek čeka na trofej. Od klubova koji su u višem ešalonu ovog natjecanja možemo istaknuti i Crystal Palace s Bornom Sosom, AEK s legendarnim Domagojem Vidom te varšavsku Legiju za koju igra Antonio Čolak. 

Od svih preostalih hrvatskih predstavnika definitivno je najzanimljivije za istaknuti nekoć ogromne talente hrvatskog nogometa, Antu Ćorića i Antu Palaversu koji sada brane boje malteškog Hamrun Spartansa, odnosno škotskog Aberdeena.

HRVATI U KONFERENCIJSKOJ LIGI (25/26): Marin Pongračić (Fiorentina), Domagoj Vida (AEK), Borna Sosa (Crystal Palace), Karlo Letica (Lausanne), Antonio Milić (Lech Poznan), Antonio Čolak (Legia Varšava), Marko Tolić (Slovan) Marin Jakoliš (Noah), Alen Grgić (Noah), Fran Tudor (Rakow), Marko Bulat (Rakow), Zoran Arsenić (Rakow), Toni Borevković (Samsunspor), Toni Kolega (Lincoln Red Imps), Ante Palaversa (Aberdeen), Ante Ćorić (Hamrun Spartans), Franko Kovačević (Celje), Simon Sluga (Celje), Nino Vukasović (Celje), Ivica Vidović (Celje), Juraj Badelj (Universitatea Craiova), Duje Dujmović (Zrinjski), Marin Ljubić (Zrinjski), Petar Mamić (Zrinjski), Ante Sušak (Zrinjski), Marko Vranjković (Zrinjski), Neven Đurasek (Zrinjski), Jakov Pranjić (Zrinjski), Antonio Ivančić (Zrinjski), Ivan Posavec (Zrinjski), Mario Ćuže (Zrinjski), Karlo Abramović (Zrinjski), Leo Mikić (Zrinjski), Tomislav Kiš (Zrinjski) i Toni Majić (Zrinjski).

Ključne riječi
UEFA nogomet Hrvatska Konferencijska liga

