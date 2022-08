Bogdanović: Sa Šarićem, Simonom i Smithom možemo biti konkurentni svima

Hrvatska muška košarkaška reprezentacija od ovoga tjedna se u Opatiji konačno u punom sastavu priprema za EuroBasket koji će se igrati od 1. do 18. rujna, kao i za dvije utakmice pretkvalifikacija za sljedeći EuroBasket koje će igrati krajem kolovoza.

"Opatija i Rijeka nas uvijek stvarno dobro prime, imamo sjajne uvjete. Imamo i nove momke u ekipi, stvarno svi dobro rade, spremamo se za ono što nas čeka i zaista nemam primjedbi. Kompletirali smo se jučer navečer, sada su Babo i Zubac s nama", rekao je izbornik Damir Mulaomerović.

Mulaomerović je rekao i što očekuje od Jaleena Smitha koji bi trebao ojačati poziciju organizatora igre.

"On je sjajan dečko i igrač, on najprije ima želju, došao je, svi su ga odlično prihvatili, kao da je s nama od početka. Radi se o igraču sjajne individualne i timske kvalitete, tako da će nam sigurno biti veliko pojačanje, dodatna snaga i kvaliteta pa se nadamo skorom rješenju papirologije".

Za hrvatskog izbornika EuroBasket još nije tema.

"Ne bih išao tako daleko, najprije bih pričao o Poljskoj i Švicarskoj, do EuroBasketa ima još dosta. Idemo utakmicu po utakmicu, skromno, i mislim da je to najvažnije – da radimo, da se dižemo. Ono što mogu reći kao izbornik jest da su momci shvatili u kojoj smo situaciji i da su stvarno svi vrlo motivirani. Svi su optimalno fizički spremni, bez obzira na pauzu od mjesec dana. Kreću prve utakmice, i kroz te prve utakmice moramo naći ritam".

Uz Smitha, Hrvatska će biti i jača za Krunoslava Simona te Darija Šarića u odnosu na lipanj kada je porazima od Slovenije i Finske ispala iz kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

"Mislim da je Šarić je donio dodatnu kvalitetu sa svojom energijom i talentom. U dobrom je stanju, jako dobro izgleda na treninzima. Matković se vratio, i on svojom energijom i mladošću dodaje intenzitetu, tako da imamo tri visoka igrača koji mogu odgovoriti na sve. Što se tiče Krune Simona, on je još u posebnom programu, neće ići na turnir u Češku, već će individualno raditi s kondicijskim trenerom, kako ne bi riskirali neku ozljedu".

Kapetan reprezentacije Bojan Bogdanović se zbog pravila NBA lige treninzima vratio tek u ponedjeljak.

"Odradili smo tek nekoliko treninga u punom sastavu, no mislim da je sada potpuno drugačija slika i priča. Imamo dosta novih igrača, a dobili smo i Šarića i Simona koji će dosta igrati na lopti i dosta poboljšati reakciju. Prvo je očekivanje da se uigramo, ako smo u pravoj formi, s Darijem, Krunom i Smithom, možemo biti konkurentni i igrati sa svima. Ono što se dogodilo u kvalifikacijama ne možemo pobrisati, no trebamo se svi skupiti. Bili smo dosta puta pali, ali ja se nadam da ćemo ovo ljeto podignuti hrvatsku košarku i ispisati neke ljepše stranice", rekao je Bogdanović.

Povratnik u reprezentativni dres Dario Šarić, koji zbog ozljede ahilove tetive nije igrao još od prošlogodišnjeg finala doigravanja NBA lige, ističe kako mu reprezentacija čast i ponos.

"Dobro se osjećam. Poslije sezone, kad je Phoenix izgubio od Dallasa sedmu utakmicu, ja sam tamo nastavio trenirati sve do 22. srpnja kako bi došao ovdje što spremniji i bolji, da zacijelim ozljedu koju sam vukao kroz cijelu sezonu. Lijepo je biti u ekipi, drago mi je biti ponovno tu, nedostajala mi je reprezentacija, uvijek mi je čast i ponos igrati za reprezentaciju. To je fantastičan osjećaj. Mislim da ću biti 100 posto spreman do početka EuroBasketa. U razgovoru sa stručnim stožerom ćemo polako dizati intenzitet utakmica, kao i minuta. No, sve ovisi o tome kakav ću biti na terenu, u ovom trenutku trebaju igrati momci koji zasluže, koji se trude i budu najbolji na terenu, a ja ću dati sve od sebe, kao i uvijek", kazao je Šarić.

Tijekom priprema Hrvatska će nastupiti na turniru u Pardubicama 13. i 14. kolovoza gdje će odigrati susrete protiv Bugarske i domaćina Češke, a dogovorene su i prijateljske utakmice protiv Mađarske u Opatiji 18. kolovoza te protiv Slovenije u Celju 20. kolovoza.

U pretkvalifikacijama za EuroBasket 2025. Hrvatska će 25. kolovoza gostovati u Poljskoj, dok će tri dana kasnije ugostiti Švicarsku.

Na EuroBasketu Hrvatska je u prvom krugu svrstana u skupinu C koja će se igrati u Milanu, a suparnici će joj biti redom: Grčka 2. rujna (17 sati), Velika Britanija 3. rujna (14.15 sati), Estonija 5. rujna (14.15 sati), Italija 6. rujna (21 sat) i Ukrajina 8. rujna (14.15 sati). Prve četiri reprezentacije iz skupine plasirat će se u osminu finala.