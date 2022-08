Bogdanović: Mnogima je ovo posljednje okupljanje s A vrstom, Šarić: Spremni smo žrtvovati se i boriti

Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji odrađuje pripreme za EuroBasket koji počinje početkom rujna.

Momke izbornika Damira Mulaomerovića očekuje i nekoliko pripremnih utakmica, od kojih je prva 13. kolovoza protiv Bugarske u Češkoj, a potkraj kolovoza igrat će i pretkvalifikacije za EP 2025. godine.

– U Opatiji imamo dobre uvjete, a i neke nove momke u reprezentaciji, dobro radimo, kompletirali smo se. Sada nam je reprezentacija jača nego prije nekoliko mjeseci i energijom, kvalitetom i talentom. Simon je još u specijalnom programu, a nadam se da će i novi igrač Jaleen Smith pomoći. Ne trebamo odmah pred njega staviti velika očekivanja, on je sjajan igrač, svi su ga prihvatili – kaže Mulaomerović pa dodaje:

– Ne bih govorio o EuroBasketu. Važno je da radimo i da se dižemo. Momci su jako motivirani i fizički spremni. Kreću prve utakmice i moramo naći ritam.

Momčadi se priključio i Bojan Bogdanović:

– Počeli smo raditi u punom sastavu, sada je to potpuno druga priča. Ima novih igrača, dobili smo Simona i Šarića koji će više igrati na loptu, poboljšat će kreaciju, koja nam je bila loša. Tu je i Smith, koji će biti važan, radit će pritisak – kaže Babo, kojemu je ovo i posljednje veliko natjecanje s reprezentacijom:

– Svjetsko prvenstvo ćemo sigurno propustiti, problem je to i za OI, mnogima od nas to je zadnje okupljanje i zadnje veliko natjecanje. Očekivanja od EP-a su da se uigramo, a budemo li u pravoj formi, bit će to u redu. Nadam se da ćemo ispisati ljepše stranice. Moramo malo popraviti kemiju, puno razgovarati kada ne ide dobro, a kroz pripreme ćemo to napraviti.

S A vrstom je i Dario Šarić, koji zbog ozljede dugo nije igrao:

– Osjećam se dobro, poslije sezone nastavio sam trenirati da dođem što spremniji. Što se Eurobasketa tiče, teško je nakon svega što nas muči posljednjih godina očekivati neke velike rezultate, ali imamo 12 momaka koji moraju biti spremni žrtvovati se i boriti se, moramo ići polako i biti najbolji što možemo.