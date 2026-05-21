VIDEO Ronaldo zabio ključne golove za osvajanje prvog trofeja u pet godina: Slavi i Brozović

Kada je Cristiano Ronaldo u zimu 2023. potpisao za saudijski Al-Nassr potresao je nogometni svijet i time otvorio put mnogim zvijezdama u tu nogometno egzotičnu zemlju. Nema sumnje kako je Portugalčev transfer imao značajan učinak na svjetski nogomet, no u jednome nije uspijevao, nikako nije mogao osvojiti svoj prvi trofej u toj zemlji. Sve do danas.

Al-Nassr je strijepio do zadnjeg kola, ali zadržali su koncentraciju protiv Damaca i pobjedom 4:1 osvojili prvenstvo Saudijske Arabije. Sadio Mane doveo je domaće u vodstvo u 34. minuti, a prednost Al-Nassra povisio je Kinglsey Coman u 52.. Situaciju je nakratko zakomplicirao Morlaye Sylla golom iz jedanaesterca u 58. minuti. Potom je na scenu stupio Ronaldo.

Legendarni Portugalac zabio je dva pogotka u 63. i 81. minuti i time zaključio pobjedu svoje momčadi koja im je donijela prvi trofej od njegovog dolaska, a njegov prvi od 2021. i osvajanja talijanskog kupa. Pogotke možete pogledati OVDJE.

Titulu prvaka proslavit će i bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović, no on nije sudjelovao u posljednjoj utakmici zbog problema s ozljedom. Zbog uspjeha Al-Nassra žalit će Al-Hilal, klub koji je sezonu završio bez ijednog poraza, ali svejedno nije osvojio titulu prvaka.