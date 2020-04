Biste li se odrekli ovih stvari? Starac u tijelu mladića otkrio svoju tajnu dugovječnosti

Londonski maraton jedan je od najpoznatijih na svijetu. Održava se svake godine potkraj travnja, no zbog koronavirusa je odgođen. To je teško palo Indijcu Babi Fauji Singhu. Nakon što se sportski umirovio 2013. godine, odlučio je sedam godina kasnije još jednom stati na startnu liniju. I sve to ne bi bilo ništa neuobičajeno da Baba nema čak 109 godina. Zanimljivo je da se trčanjem maratona počeo baviti u 82. godini.

Rođen je u mjestu Beas Pind u Indiji, u vrijeme kad je ta zemlja bila u sastavu kolonijalnog Britanskog Carstva, ali se 1990-ih preselio u Englesku. Bio je najmlađi od četvero djece, a njegovo ime Fauja znači na indijskom vojnik. Singh nije hodao sve dok nije navršio pet godina. Noge su mu bile tanke i slabe i jedva je mogao prijeći malo veću udaljenost. Zbog toga su ga često zadirkivali i desetak godina zvali su ga “Štap”. Pravilno je počeo hodati tek kada je napunio deset godina.

U Punjabu su škole bile oskudne i pohađali su ih samo učenici viših razreda jer nije bilo dovoljno mlađe djece da naprave razred, pa kako je odrastao, Fauja se pridružio ostalim seoskim ljudima na farmi. Hranio je stoku i obrađivao zemlju uzgajajući kukuruz i pšenicu. Kao mladić, Singh je postao strastveni amaterski trkač, ali se prestao time baviti u vrijeme podjele Indije. A život mu se srušio nakon što je svjedočio smrti sina Kuldipa u građevinskoj nesreći u kolovozu 1994. godine.

Nema potrebe da snimaju film

– Osjetio sam tada da više ne mogu živjeti. Ali, sudbina je htjela drukčije i odvela me u Englesku.

Singh se vratio strasti za trčanjem 1995. godine.

– Kako sam počeo trčati maraton? Kako u Indiji nisam imao televizor, tako sam u Londonu stalno bio ispred TV-a. Satima sam sjedio i mijenjao programe. Jednog popodneva vidio sam da gomila ljudi trči cestom u majicama i kratkim hlačama. Ubrzo sam shvatio da je to prijenos maratona. Pomislio sam – ako toliko ljudi može trčati maraton, onda sigurno mogu i ja – rekao je Fauja.

U dobi od 100 godina, 2011., postao je prvim stogodišnjakom u zabilježenoj povijesti koji je pretrčao maraton. Radilo se o maratonu u Torontu, koji je Fauja Singh pretrčao za nešto više od osam sati. Uz to što je pretrčao maraton, postigao je i cijeli niz svjetskih trkačkih rekorda u svojoj dobnoj skupini starijih od sto godina. Tako drži rekorde na 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 i 5000 metara, sve za dob od 100 godina i više.

– Nikad neću zaboraviti taj maraton u Torontu. Ulazak u cilj podsjećao me na moje vjenčanje. Svi su mi mahali, velika većina gledatelja ostala je do kraja da me vidi u cilju, a u cilj sam ušao šest sati nakon pobjednika. Ušavši u cilj dobio sam medalju i mojoj sreći nije bilo kraja – prisjetio se Fauja.

Međutim, Guinnessova knjiga rekorda odbila ga je uvrstiti jer nije mogao predočiti rodni list kako bi dokazao svoju dob. Naime, matične knjige u Indiji 1911. nisu postojale.

Baba Fauja Singh je indijski Sikh, tako da obvezno nosi turban, zbog čega ga nazivaju Tornado s turbanom.

– Još hodam. Kad prestanem hodati, znat ću da je kraj. Ne koristim štap, ne nosim naočale, jedino sam morao popraviti nekoliko zuba – rekao je Singh, kojem prije tri godine nije bilo naporno ni putovati do rodne Indije.

– Bio sam gost na jednom vjenčanju u mojem selu. Posjetio sam nekoliko gradova, bio sam gost na nekoliko sveučilišta. Kad sam bio u Indiji, stalno su inzistirali na tome da snime film o meni. Ali mislio sam – svi znaju tko sam i što sam napravio pa nema potrebe da snimaju bilo kakav biografski film o mojem životu. Imam sve što želim – cijeli svijet me voli i poštuje.

Koliko je poznat dovoljno govori i to da mu je kraljica Elizabeta II. dvaput osobno čestitala pismom rođendan, prvi put stoti, a drugi put 105. rođendan.

Velika mu je želja bila posjetiti Australiju.

Razgovor s Bogom

– Uspio sam ondje otići u 102. godini – istaknuo je.

U Engleskoj dobiva mirovinu, a jedan dio novca svaki mjesec obvezno daje u humanitarne svrhe. U Londonu je imao čast da je u srpnju 2012. bio jedan od nositelja olimpijske baklje.

– Svi žele znati tajnu moje dugovječnosti. Reći ću ovako – ne pijem, ne pušim i vegetarijanac sam. Jedem puno zelenog povrća, pijem jogurt. Pijem puno vode i čaj od đumbira. I svaku večer idem rano spavati. Svima bih poručio – vježbajte svakodnevno i jedite manje – rekao je jednom prilikom.

Kako mu je bilo trčati 42,195 kilometara s tako puno godina na leđima...

– Prvih 20 kilometra maratona lagano trčim, ne osjećam umor, no zadnjih šest kilometara mi je jako teško, noge me više ne slušaju, pa razgovaram s Bogom – rekao je čovjek koji je pretrčao osam maratona – pet u Londonu, dva u Torontu i jedan u New Yorku.

Velika sportska tvrtka Adidas angažirala ga je 2004. godine za zaštitno lice. Naslijedio je na tome mjestu sjajnog engleskog nogometaša Davida Beckhama. Plakati s njegovim licem bili su širom svijeta.

Dok se nije pojavio koronavirus hodao je i trčkarao najmanje četiri sata dnevno.

– U prošlosti je to bilo malo trčanja, malo hodanja. Kad nisam mogao napraviti nešto zbog lošeg vremena ili putovanja, uvijek bih to kasnije nadoknadio – zaključio je Baba Fauja Singh.

