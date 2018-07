Modrić oduševio Vahu: Malo je takvih koji bi se to usudili

Jedan od najvećih optimista kad je riječ o našoj nogometnoj reprezentaciji bio je Vahid Halilhodžić, puno prije početka Svjetskog prvenstva govorio je da Hrvatska ima momčad za prave stvari, a kako je SP krenuo, tako se dizao i Vahin optimizam o Hrvatskoj.

Nakon tri sjajne partije Hrvatska je protiv Danske imala puno teži posao.

– Baš je izgledalo teško, a bilo je neizvjesno, no na kraju je bolja reprezentacija prošla dalje. Da, vidio sam pad u redovima Hrvatske, bio je očit umor kod nekih igrača. I s puno sreće ste prošli, ali nikako nezasluženo. Nije lako igrati protiv momčadi koja je defenzivno sve blokirala, dobro čitala igru vaše reprezentacije. Čak mi se činilo da bi mogli i preokrenuti, pogotovu u produžecima, uveli su nekoliko svježih igrača koji su donijeli ravnotežu, dali novu snagu i bilo je gusto za Hrvatsku. No i Dalić je vukao dobre poteze, Kovačić je dobro ušao, više je išao prema naprijed, s tim svojim niskim težištem dobro je prolazio, mijenjao pravac i možda bi bio i bolji da nije ozlijedio rame – kazao nam je Vahid Halilhodžić i dodao:

Simpatični izbornik

– Sreća je što je Hrvatska nakon onakvog gola na početku odmah izjednačila, da nije, pitanje je bi li uopće uspjela, čak mislim da bi, kako bi vrijeme odmicalo, prije Danci zabili nešto iz kontranapada.

Iako kod nas ima dosta kritičara zbog igre naših, Halilhodžić drži da je to nepotrebno:

– Pa ne možete na ovakvom turniru svaku utakmicu odigrati vrhunski.

Hrvatska se namučila, ali je prošla, a sad je čeka Rusija u četvrtfinalu, Rusija koja je iznenađenje ovog prvenstva, malo je bilo onih koji su očekivali da će proći i svoju slabašnu skupinu.

– Hrvatsku čeka slična utakmica kao ova s Danskom. Pobjedama su si digli atmosferu, a prije SP-a tamo je bila panika, imali su sedam poraza prije prvenstva i znam da je bila panika, ali sad je sve drukčije. No igrat će čvrsto, blokirati, pa igrati dugim loptama na Dzjubu. Imaju i tog Glovona koji je jako brz. U današnjem nogometu, kad imaš dva-tri brza igrača u sredini, imaš veliku prednost, možeš napraviti velike stvari, to je nekakav pomak u suvremenom nogometu i to treneri dobro koriste. Pa i Dalić je napravio dobar potez kad je pred kraj na rub zaleđa stavio brzog Rebića, i to prilično centralno. Sjajna Modrićeva lopta izbacila ga je u gol-šansu. Bit će zanimljivo s Rusijom, kad je kod njih bilo krizno, izbornik Čerčesov dobio je podršku od predsjednika. Izbornik im je vrlo simpatičan, upoznali smo se, on dobro vodi svoju momčad – kaže Halilhodžić.

Kako Luka neće biti umoran

Kod Rusa je samopouzdanje naraslo, je li moglo i u redovima Hrvatske nakon ovakve teške pobjede?

– Svakako, sad je sigurno još veće, momčad se nakon ovakvih teških utakmica još više homogenizira. Možda je čak i dobro da su Hrvati ovako teško dobili taj susret, sad će biti još koncentriraniji.

Samo je važno da se odmore, imaju dovoljno vremena. Jer, kod nekih igrača, kod Luke Modrića primjerice, vidjelo se da su jako umorni.

– Kako Modrić neće biti umoran, pa kakvu je sezonu samo imao s Real Madridom. Ali pokazao je i da je pravi kapetan. Znate, očekivano je i kapetanski da ide pucati jedanaesterac nakon što je prvi promašio. To je očekivano, to radi vođa, ali malo je takvih koji bi se to usudili, hrabar je momak. Kako bilo, Hrvatskoj je sad otvoren put do polufinala, ali ne smije se zavaravati, čeka je težak posao i važno je odmoriti se – zaključio je Halilhodžić.