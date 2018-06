Barrio: Hrvatska nudi više za dobar život od Argentine

Vjerojatno cijela Argentina pamti 1986. i Svjetsko nogometno prvenstvo kada je legendarni Maradona harao nogometnim svijetom, osvojio naslov prvaka, upisao sedam asistencija i pet golova te protiv Engleske zabio “Božjom rukom”.

Kako Argentinci, pa tako i Mali Zeleni, od tada čekaju novi naslov svojih gauča, njihovu igru u Rusiji prate navijači diljem svijeta. Ima ih i u Hrvatskoj. Francisco Albano Barrio živi u Zagrebu od 1993.

Obitelj je Južnu Ameriku napustila zbog Domovinskog rata u koji je došao njegov otac.

Tata je došao zbog rata

– Moji su roditelji Argentinci. Kako je bio rat i Hrvatska nije imala profesionalne vojnike, samo obične, a tata je bio profesionalni vojnik, zbog toga je i došao. Bio je u kontaktu s jednim čovjekom koji je bio u Hrvatskoj i pitali su ga hoće li doći. Tako je od 1990. tu. Na kraju je bio brigadir hrvatske vojske. Došao je na šest mjeseci i ostao do kraja – kaže 30-godišnji Francisco koji odlično govori hrvatski. Iako je rođen u Argentini, u Zagrebu je išao u školu, a tu sada živi i radi.

– U Argentini je teško živjeti jer je gospodarstvo slabo i pesos pada. Lani je u ovo vrijeme 18 pesosa bilo jedan euro, a sad su 32 pesosa jedan euro. Teško je tako živjeti, plaće su male, a kriza je velika. U Hrvatskoj je super, Hrvatska je najbolja država na svijetu, svi koji se bune nisu živjeli u nekoj većoj krizi. Tu možeš hodati po ulici i nitko te neće pokrasti, neće te oteti, možeš imati otvorena vrata i nitko ti neće ništa uzeti. U Argentini ne možeš dijete samo na ulicu poslati. Meni je Hrvatska drugi dom, lijepo je i živjet ću tu do kraja života – kaže hrvatski Argentinac koji je usporedio te dvije nacije.

– Hrvatska je, ako to tako mogu reći, pomalo hladna. Hrvati su staloženiji, a Argentinci srčaniji, emotivniji, temperamentniji. Primjerice, da na SP-u izgube Hrvati, oni bi bili O. K. s time, ali da mi izgubimo, poludjeli bismo. Messi više ne bi više mogao doći u Argentinu, ma cijela momčad – kaže Barrio. A prisjeća se i remija Argentine i Islanda (1:1) te obranjenog penala Messiju. Prije te utakmice baš se vraćao iz Južne Amerike.

– Došao sam tri dana prije utakmice s Islandom i u avionu za Amsterdam bilo je 300 naših navijača... Išli su na utakmicu, samo se navijalo i feštalo u avionu jer svi očekujemo da postanemo prvaci svijeta – kaže simpatični Francisco koji se inače profesionalno bavi hrvanjem i nastupa za argentinsku reprezentaciju. Zato je često u Buenos Airesu pa će i sada navijati za svoju zemlju.

– Volim Hrvatsku, žena mi je Hrvatica, ali rođen sam u Argentini i svi doma navijaju za Argentinu, imamo hrvatsko državljanstvo i volimo Hrvatsku zbog svega što nam je dala, bili smo tu za vrijeme rata, ali Argentina je Argentina, to je naš dom. Navijam za Hrvatsku samo onda kada ne igra protiv Argentine.

Argentincima je nogomet u krvi

Kad je riječ o utakmici Hrvatska – Argentina (20 sati, HRT2), vjeruje u pobjedu gauča.

– Messi je, nažalost, jedna karika koja drži sve. Ego je velik u momčadi, svi su zvijezde u svojim klubovima i svi se hoće pokazati. Bili smo drugi na posljednjem SP-u pa, ako se Messi probudi, pobjeđujemo, ako se ne probudi, gubimo. Hrvatska je reprezentacija isto dobra, ali mislim da im je obrana nekako slaba. Argentina ne može pobijediti ili izgubiti primjerice s 4:0. I kad pobjeđuje i kad gubi, bude napeto, tijesno, ali mislim da će sada slaviti – samouvjereno je zaključio Francisco koji, kao i većina Argentinaca, Maradonu voli više od Messija.

– Maradona je najbolji, Messi je od 13. godine u Španjolskoj, a Maradona je bio prvak svijeta, s Napolijem je osvojio Ligu prvaka, osvojio je i talijansku ligu, za Argentinu je dao srce, a Messi igra kad mu se da. Maradona je bog, pa čak ima i svoju crkvu. Na kraju je Francisco objasnio i fenomen nogometa u Argentini.

– Ja sam kao dijete igrao nogomet u Trnju, i to najbolji nogomet, bio sam među najboljima, došao sam u Argentinu i tamo je u razredu bilo deset dečki i bio sam među najgorima, njima je to u krvi. Oni svi igraju nogomet, i to odlično. Nogomet je tamo druga priča – zaključio je Barrio.