Barcelona traži zamjenu za Lewandowskog: Izbor pao na sjajnog Argentinca

Barcelona aktivno pokušava restrukturirati napadački dio momčadi. Robert Lewandowski i dalje je vrlo efikasan napadač te je ove sezone zabio već 16 golova u 37 nastupa. Ipak, legendarni Poljak u kolovozu će napuniti 38 godina, a ugovor mu istječe u lipnju ove godine i još nije jasno hoće li ga produljiti.

Upravo zbog njegovih godina, ove sezone sve je više prilike u vrhu napada dobivao Ferran Torres. U prvom dijelu sezone zabio je 13 golova i bio jedan od najistaknutijih pojedinaca Barce, ali onda je ušao u veliku golgetersku krizu te je bez pogotka još od 31. siječnja. Često se nalazi i na meti kritika navijača jer često promašuje velike prilike te bi se Barcelona mogla oprostiti i od njega.

Katalonskom klubu tako je glavni zadatak ovog ljeta pronaći novog napadača koji bi mogao predvoditi napad Barce sljedećih nekoliko godina. Izbor je navodno pao na napadača Atletico Madrida Juliana Alvareza koji nije nimalo jeftin, a Barcelona će pokušati smanjiti iznos transfera uključivanjem jednog ili dvojice igrača u njega. Spremni su ponuditi madridskom klubu Torresa i možda Ronalda Arauja kako bi novčani dio transfera spustili na ispod 100 milijuna eura.

Kada bi se ovaj transfer ostvario, Alvarez bi postao najskuplja kupovina u povijesti Barcelone kada se uz novac dodaju vrijednosti Torresa i Arauja. Taj rekord zasad drži Ousmane Dembele koji ju je ukupno koštao 148 milijuna eura. Alvarez je ove sezone zabio 17 golova i dodao devet asistencija u 44 nastupa za Atletico.