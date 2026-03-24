RUŠE REKORD

Barcelona traži zamjenu za Lewandowskog: Izbor pao na sjajnog Argentinca

UEFA Champions League - Round 16 - Second Leg - Tottenham Hotspur v Atletico Madrid
24.03.2026.
u 09:49

Katalonskom klubu tako je glavni zadatak ovog ljeta pronaći novog napadača koji bi mogao predvoditi napad Barce sljedećih nekoliko godina

Barcelona aktivno pokušava restrukturirati napadački dio momčadi. Robert Lewandowski i dalje je vrlo efikasan napadač te je ove sezone zabio već 16 golova u 37 nastupa. Ipak, legendarni Poljak u kolovozu će napuniti 38 godina, a ugovor mu istječe u lipnju ove godine i još nije jasno hoće li ga produljiti.

Upravo zbog njegovih godina, ove sezone sve je više prilike u vrhu napada dobivao Ferran Torres. U prvom dijelu sezone zabio je 13 golova i bio jedan od najistaknutijih pojedinaca Barce, ali onda je ušao u veliku golgetersku krizu te je bez pogotka još od 31. siječnja. Često se nalazi i na meti kritika navijača jer često promašuje velike prilike te bi se Barcelona mogla oprostiti i od njega.

Katalonskom klubu tako je glavni zadatak ovog ljeta pronaći novog napadača koji bi mogao predvoditi napad Barce sljedećih nekoliko godina. Izbor je navodno pao na napadača Atletico Madrida Juliana Alvareza koji nije nimalo jeftin, a Barcelona će pokušati smanjiti iznos transfera uključivanjem jednog ili dvojice igrača u njega. Spremni su ponuditi madridskom klubu Torresa i možda Ronalda Arauja kako bi novčani dio transfera spustili na ispod 100 milijuna eura.

Kada bi se ovaj transfer ostvario, Alvarez bi postao najskuplja kupovina u povijesti Barcelone kada se uz novac dodaju vrijednosti Torresa i Arauja. Taj rekord zasad drži Ousmane Dembele koji ju je ukupno koštao 148 milijuna eura. Alvarez je ove sezone zabio 17 golova i dodao devet asistencija u 44 nastupa za Atletico.
NAPUSTIO MAXSPORT

Jeličić žestoko raspalio: Ako je cijena iskrenosti otkaz, onda sam očito radio kako treba! Istina uvijek boli

- Kill the messenger, zar ne? Ali znate što? Glasnik je opasan samo kad nosi poruku koja boli. A istina uvijek prvo zaboli one koji je najviše trebaju čuti. Ako je cijena iskrenosti otkaz, onda sam očito radio nešto kako treba. Ako se prošlost aktivira baš kad progovorim, onda sam pogodio gdje treba. Ako se svi brane, znači da je lopta ušla u gol

NEMA GA U SASTAVU

Brazil u velikim problemima uoči spektakla protiv Hrvatske: Nastup otkazala zvijezda od 75 milijuna eura

Gabriel je u nedjelju odigrao cijelu utakmicu finala engleskog Liga kupa na Wembleyju, u kojoj su "Topnici" poraženi s 2-0 od Manchester Cityja, ali se nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama neće se pojaviti na reprezentativnom okupljanju za dvoboje protiv reprezentacija Francuske (26. ožujka na stadionu Gillette u Foxboroughu) i Hrvatske (31. ožujka na Camping World stadionu u Orlandu)

