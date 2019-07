Barbara Matić: Ne zanimaju me sedma mjesta, ja žudim za medaljama

Drugog dana natjecanja na sedmom zagrebačkom Grand Prixu u džudu, najviše borbi imala je naša najtrofejnija džudašica Barbara Matić (70 kg). Trostruka osvajačica europskih bronci četiri je puta izlazila na tatami koji je dvaput napustila pognute glave.

Prve dvije Matić je dobila. Korejku Jeon Hye Jing na diskvalifikaciju (radi tri kazne) a potom Gruzijku Mariju Tchanturiu (s dva wazarija). No, Barbara je potom izgubila od Austrijanke Polleres (četvrtfinale, dva wazarija) i Ruskinje Tamaizove (repasaž, dva wazarija).

- Nakon što je Ruskinja povela s wazarijem, ja sam požurila uzvratiti. Bilo je dovoljno vremena do kraja da ju pritisnem i pokušam iznuditi njenu drugu opomenu. A tada bi se ona možda više otvorila pa bih imala bolju priliku. Bez obzira na to što sam borbu gubila, mislim da sam to morala smirenije raditi - kazala je Barbara i najavila što ju čeka:

- Odmah iz Zagreba idemo na pripreme u Izolu, a nakon toga u Mađarsku. Nakon toga slijede Delnice, a sedam dana prije početka Svjetskog prvenstva otputovat ćemo u Tokio na aklimatizaciju. Nisam u lošoj formi, mogu izdržati borbu, samo mi fale završeci u bacanjima. Kao da mi fali da netko protivnicu gurne prstom i da ona padne, doslovce sitnice.

Te sitnice trebat će joj i u utrci za olimpijskim bodovima.

- Premda mi sedmo mjesto ovdje donosi dosta bodova, ja ne ciljam na takve plasmane već ja žudim za medaljama. S obzirom na to da imam još dosta turnira ni ne gledam još što mi sve treba za plasman na Olimpijske igre nego da poboljšam svoje izvedbe.

Nastupu na Svjetskom prvenstvu okreće se i Dominik Družeta (81 kg) koji u 1. kolu nadjačao Argentinca Lucentija, a potom je izgubio (s dva wazarija) od Gruzijca Grigalashvilija.

- Gruzijac me iznenadio tehnikom koju nismo vidjeli da radi. Dobro sam ušao u borbu i baš kada sam osjetio da ja vodim ritam borbe, bacio me za wazari a potom sam ostao u njegovu zahvatu 10 sekundi za drugi wazari odnosno poraz iponom. Slijede mi pripreme za SP i nastavak teškog skupljanja bodova za Olimpijske igre.

U subotu su još, od Hrvata, nastupili Ivo Kovačević (73 kg) i Mislav Krček (73 kg) te Iva Oberan (63 kg) i svi su pobijeđeni u svom prvom nastupu.

Nakon jedne predstavnice prvog dana i petero drugog dana, posljednjeg dana Grand Prixa nastupit će čak devetero hrvatskih reprezentativaca među kojima će naši najjači aduti biti Zlatko Kumrić (100 kg) i Ivana Šutalo (plus 78 kg).

