Afera hrvatskog biatlonca je napuhana: 'Došlo je do krive interpretacije'

Kada se u javnost plasira pola istine, a za takvo što danas je bezbroj kanala, onda se neke obične ljudske slabosti učas pretvore u veliku aferu, pa je to ovih dana bio slučaj na relaciji između trenera nordijske reprezentacije Zorana Skendera i našeg najboljeg biatlonca Krešimira Crnkovića koji je na ovim ZOI nastupao u skijaškom trčanju jer se u svom sportu nije kvalificirao, ali je i kao takav bio naš najbolje plasirani skijaš-trkač (47. na 15 kilometara).

Crnković se negdje i nekome požalio da je glavni trener nordijske reprezentacije Zoran Skender napustio Pjongčang i prije nego što su hrvatski sportaši završili svoja natjecanja. Iz perspektive onih koji su stali na stranu sportaša, sve je interpretirano kao da je trener ostavio sportaša na cjedilu i otišao kući. No, svaka priča ima i svoju drugu stranu, a prava istina ove priče iščitava iz onoga što je Crnković priznao glasnogovorniku HOO-a:

- Došlo je do krive interpretacije mojih riječi i sve je to sada napuhano. U nedostatku komunikacije između mene i trenera u vezi utrke na 50 kilometara došlo je do nesporazuma.

"Nedostatak komunikacije" pojam je ključan za ovu priču. Crnković i Skender nisu komunicirali kako bi trebali komunicirati sportaš i trener, a u takvim zategnutim odnosima su i doputovali u Pjongčang. A kada je tako onda se i dogodi da se Skender vrati u Hrvatsku uvjeren da su svi njegovi sportaši svoje odradili. Uostalom, on je za to dobio i odobrenje od šefa Misije HOO-a Damira Šegote koji uistinu ne mora razbijati glavu još i time u kakvim su odnosima članovi njegove delegacije i hoće li to utjecati na organizaciju nastupa.

Uvjeren da je sve u redu, Šegota je udovoljio molbi Zorana Skendera da ranije krene za Hrvatsku, a s njim su otputovali i stol za servisiranje i materijali za mazanje skija:

- Trener skijaša trkača Skender bio je uvjeren da nitko ne namjerava nastupati na 50 kilometara niti u timskom sprintu pa me pitao je li moguće da krene ranije kući, zajedno s trkačima Gabrijelom Skender i Edijem Dadićem. Rekao mi je da mu je to važno radi neke obiteljske situacije, a ja u to neću ulaziti, pa sam mu to odobrio. Uostalom, mi smo to uvijek i činili, posebice u pojedinačnim sportovima i sportaše bi slali kući dva, tri dana nakon njihovih nastupa. Naravno, ako bismo takvo što mogli izvesti s avionskim kartama.

Šegota je ostao nemalo iznenađen kada je saznao da Crnković ne želi da mu Skender priprema skije jer u njega nema povjerenja pa se ovaj snalazio kod Slovenaca. Ako je tome tako onda je teško vjerovati da bi mu to dozvolio i za ovu utrku. Skender je pak pogriješio što nije popričao s Crnkovićem, barem putem posrednika, o tome ima li on još natjecateljskih planova.

- Nikome se ne oduzima pravo da nastupi pa tako niti Crnkoviću kojem će Misija osigurati servisera ako on za tu utrku ima potrebne skije - ističe Šegota.

Iz svega ovoga razvidno je da je komunikacija između Skendera i Crnkovića bila na razini gluhog telefona. S obzirom na to da je Crnković biatlonac, kao takav očito od svih nije bio objeručke prihvaćen u srodnom sportu u kojem je nastupio, a on je pak prema istima iskazivao nemalo nepovjerenje. Dovoljno da se posije sjeme afere koje, uz malo više obostrane spremnosti za komunikaciju, uopće nije trebalo biti.

Osim Crnkovića, javnosti ste, doduše putem priopćenja, obratio i Zoran Skender koji ističe:

- Tijekom boravka na ZOI i nakon nastupa Krešimira Crnkovića, nekoliko sam puta pohvalio njegove rezultate i zaista mislim da je izniman sportaš kojem želim puno uspjeha i nadalje. Samim time nikako mi nije bila namjera planiranim odlaskom onemogućiti njegov nastup u utrci na 50 kilometara. Duboko sam uvjeren i sada, kao što sam bio i dok sam bio na ZOI, da Krešimir ima dobru podršku u Pyeongchangu i da ne postoje razlozi za njegovo odustajanje od nastupa.