Zvijezda serije 'U dobru i zlu' nije tipična Slavonka, ove proizvode uvijek ima u hladnjaku ali nikad ih ne jede

Mnogima omiljena serija "U dobru i zlu" počela je s emitiranjem druge sezone na Novoj TV. U novim nastavcima upoznat ćemo i lik Filipe koju glumi Sandra Lončarić. - Ljudi će tek sad vidjeti što će sve ona donijeti, što će Filipa donijeti sa sobom koje zavrzlame i mislim da ćemo tek sad vidjeti reakcije ljudi, ali već nakon prvog pojavljivanja bile su super reakcije - izjavila je za IN Magazin Sandra koja u seriji glumi Petrinu mamu, a lik Petre igra Katarina Baban. Ova 51-godišnja glumica iz Osijeka nije tipična Slavonka jer se odrekla uživanja u suhomesnatim proizvodima i mesnim jelima.

- Mi Slavonci smo široka duša, daj sve, volimo zabavu, život i znamo uživati u životu. Uvijek u zamrzivaču ima i kulena i šunke jer kad dolazite kod Slavonaca u goste to je uvijek na stolu - kaže Sandra koja ove poizvode uvijek ima u hladnjaku, ali ih ne jede jer već dva desetljeća ne jede meso. - Kad sam jela meso poslije svakog ručka sam bila dosta umorna, uvijek bi morali prileći ili tako nešto no međutim poslije vegetarijanskog ručka tog umora nema - veli glumica koja je jako sretna što većinu povrća nabavlja u vrtu svoje mame i kaže da je jako sretna i blagoslovljena što njezina majka sa svojih 77 godina obrađuje vrt i ima svoj eko uzgoj i nešpricane plodove. O svojoj odluci da postane vegetarijanka pričala je i u intervju za Story kada je govorila o benefitima te odluke.

- Mojoj dobroj formi uvelike pomaže i to što sam već 16 godina vegetarijanka, općenito pazim što unosim u svoje tijelo. Glavni motiv da se odlučim na vegetarijanstvo bio je natjerati se zdravo hraniti jer sam često zbog užurbanog načina života jela nezdravu i prženu hranu, i većinu vremena bila bez energije i umorna. Sada nemam tih problema - izjavila je glumica tada. Ne preskače ni jogu i ispričala je koliko joj pomaže.

- Počela sam ju prakticirati prije nekoliko godina i svaki dan odradim barem nešto iz širokog spektra položaja iz joge. Jutarnji ritual mi je svakako meditacija, pranayama disanje i istezanje kičme i tijela, a tijekom dana kako stignem, odradim i druge vrste kao što su Vinyasa, dok mi je najdraža Restorativna joga (mekani i polagani stil s mantrama, disanjem i opuštajućom glazbom). Vježbajući jogu tijelo mi je u boljoj formi, zadovoljnija sam i fleksibilnija, svjesna sam pravilnog disanja - rekla je Sandra.