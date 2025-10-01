Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Sandra Lončarić

Zvijezda serije 'U dobru i zlu' nije tipična Slavonka, ove proizvode uvijek ima u hladnjaku ali nikad ih ne jede

Osijek: Glumica Sandra Lon?ari? Tankosi?
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
01.10.2025.
u 16:36

Kad sam jela meso poslije svakog ručka sam bila dosta umorna, uvijek bi morali prileći ili tako nešto no međutim poslije vegetarijanskog ručka tog umora nema - veli glumica

Mnogima omiljena serija "U dobru i zlu" počela je s emitiranjem druge sezone na Novoj TV.  U novim nastavcima upoznat ćemo i lik Filipe koju glumi Sandra Lončarić. - Ljudi će tek sad vidjeti što će sve ona donijeti, što će Filipa donijeti sa sobom koje zavrzlame i mislim da ćemo tek sad vidjeti reakcije ljudi, ali već nakon prvog pojavljivanja bile su super reakcije - izjavila je za IN Magazin Sandra koja u seriji glumi Petrinu mamu, a lik Petre igra Katarina Baban. Ova 51-godišnja glumica iz Osijeka nije tipična Slavonka jer se odrekla uživanja u suhomesnatim proizvodima i mesnim jelima.

- Mi Slavonci smo široka duša, daj sve, volimo zabavu, život i znamo uživati u životu. Uvijek u zamrzivaču ima i kulena i šunke jer kad dolazite kod Slavonaca u goste to je uvijek na stolu - kaže Sandra koja ove poizvode uvijek ima u hladnjaku, ali ih ne jede jer već dva desetljeća ne jede meso. - Kad sam jela meso poslije svakog ručka sam bila dosta umorna, uvijek bi morali prileći ili tako nešto no međutim poslije vegetarijanskog ručka tog umora nema - veli glumica koja je jako sretna što većinu povrća nabavlja u vrtu svoje mame i kaže da je jako sretna i blagoslovljena što njezina majka sa svojih 77 godina obrađuje vrt i ima svoj eko uzgoj i nešpricane plodove. O svojoj odluci da postane vegetarijanka pričala je i u intervju za Story kada je govorila o benefitima te odluke. 

- Mojoj dobroj formi uvelike pomaže i to što sam već 16 godina vegetarijanka, općenito pazim što unosim u svoje tijelo. Glavni motiv da se odlučim na vegetarijanstvo bio je natjerati se zdravo hraniti jer sam često zbog užurbanog načina života jela nezdravu i prženu hranu, i većinu vremena bila bez energije i umorna. Sada nemam tih problema - izjavila je glumica tada. Ne preskače ni jogu i ispričala je koliko joj pomaže. 

- Počela sam ju prakticirati prije nekoliko godina i svaki dan odradim barem nešto iz širokog spektra položaja iz joge. Jutarnji ritual mi je svakako meditacija, pranayama disanje i istezanje kičme i tijela, a tijekom dana kako stignem, odradim i druge vrste kao što su Vinyasa, dok mi je najdraža Restorativna joga (mekani i polagani stil s mantrama, disanjem i opuštajućom glazbom). Vježbajući jogu tijelo mi je u boljoj formi, zadovoljnija sam i fleksibilnija, svjesna sam pravilnog disanja - rekla je Sandra.
Ključne riječi
showbiz U dobru i zlu Sandra Lončarić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još