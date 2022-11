Mila Horvat progovorila o Diletti Leotti, ali i zašto je dugo nismo vidjeli: Nakon tri operacije zaredom sam se povukla

Novinarka i voditeljica Mila Horvat (41) ispala je iz showa nakon četiri epizode, a zbog sudjelovanja u showu porastao je interes javnosti za detalje iz privatnog života ove voditeljice koja se neko vrijeme nije pojavljivala u javnosti. Mila je priznala da poslije showa pjevuši i piše pjesme i da joj je sudjelovanje u 'Zvijezde pjevaju' bila prilika da se odmakne od 'muškog svijeta'

- Moja pjevačka karijera je trajala mjesec dana, sasvim dovoljno za moje pjevačke ambicije. Pjevanje još uvijek aktualno i tema broj 1 čak i prije svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru što mi je simpatično i drago jer je mali odmak od muškog svijeta, nogometa i sporta - rekla je u Podcastu Inkubator Mila i dodala da su joj favoriti u showu Jelena Miholjević i Zoran Prodanović Prlja, član benda Let 3.

Dotakla se i svog izgleda, pa je komentirala kako trenira najviše zbog zdravlja.

- Shvatiš da ako nemaš ispušni ventil prije svega zbog zdravlja, shvatiš da ne možeš funkcionirati - rekla je. Naglasila je i da joj izgled nikada nije bio u prvom planu nego joj je čak i smetao.

Iskreno je progovorila i o povlačenju.

- Ja sam se nakon epizoda od tri operacije zaredom zapravo povukla. Tad sam se povukla s televizije, to mi je bio znak da moram stati - izjavila je.

Mila je u podcastu odgovarala i na pitanja gledatelja, zbog čega je komentirala Dilettu Leottu.

- Iskreno, ja tu Dilettu nisam nikad gledala na televiziji, ali sve je super i atraktivno ako je to njezin izbor, ali ja sam uvijek više za one žene koje su čitav paket. Znači, ne samo taj izgled i neka simpatičnost uz teren, nego ozbiljan posao i ozbiljan projekt. Od analize do vođenja i svega ostalog. Ali šaljem veliki pozdrav Diletti - tvrdi te priznaje da nikada nije čula da je s njom uspoređuju.

S druge strane kolegicu Mirtu Šurjak, kaže, obožava.

