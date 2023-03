Znate li tko je suprug Emilije Kokić? Samozatajni HRT-ovac velika joj je podrška u svemu

Zadarsku pjevačicu Emiliju Kokić trenutno možemo gledati u showu "Ples sa zvijezdama" gdje se natječe s mentorom Patrikom Seretinom, a oni trenutno pripremaju novu koreografiju za show. Dok se mnogi vesele njezinom sudjelovanju u ovom showu, mnogi ne znaju da je ona u braku sa samozatajnim spikerom HRT-a Miljenkom Kokotom koji joj je i najveća podrška u ovoj avanturi. Emilija i jedan od najljepših glasova na HRT-u, vjenčali su se 2013. godine, nakon dugogodišnjeg prijateljstva i petogodišnje ljubavne veze. Emilija je tada imala 45 godina, a Miljenko dvije više.

- Da sam znala koliko ću uživati na vlastitom vjenčanju, ne bih tako dugo čekala! – rekla je Emilija nakon vjenčanja koje se odvilo u Zadru i nakon koje je u zrak poletjelo pedesetak bijelih balona. Pjevačica ne skriva koliko obožava i svoga supruga i njihov brak.

- Miljenko i ja vjenčali smo se točno na mjestu gdje sam ja odrasla. To su baš neki specifični dijelovi Borika za koje me veže slika moga djetinjstva. Danas je on meni najvažnija osoba u životu, obožavam svojeg supruga i naš odnos - ispričala je Emilija, koja od supruga ima i punu podršku što se tiče "Plesa sa zvijezdama".

- Miljenko me zaista podržava. Njemu je važno da sam ja sretna i ako sam ja sretna, onda je i on zadovoljan... – rekla je Emilija.

28.03.2017., Zagreb - Ivana Banfic velikim koncertom u Lisinskom proslavila 25 godina karijere. Emilija Kokic Kokot, Miljenko Kokot. "nPhoto: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

Inače, Emilijin suprug dok je bio mlad bio je pred kamerom, a onda se povukao "u off", pa ga likom godinama ne viđamo, ali itekako prepoznajemo njegov glas u pozadini brojnih dokumentaraca i emisija.

Jednom prilikom Emilija je otkrila i kakav je bio njezin prvi dojam o Miljenku. Naime, nakon popularnosti koju je dobila kao članica grupe Riva i nastupa na Euroviziji kazala je da je imala traumu od popularnosti i medijske pažnje te joj tada njegova pažnja nije odgovarala.

- Obično kad se dogode one filmske ljubavi koje su na prvu, ljudi pričaju: 'Mi smo odmah znali, odmah su nam pogledi bili magično privučeni', a kod nas je bilo upravo suprotno. Bili smo dio istog društva i nismo baš kliknuli. On je meni bio pojam novinara, nekoga tko želi špijunirati kakva sam ja privatno. To je bila nekakva moja trauma nakon velike popularnosti, nakon Eurovizije. Bili smo jako na meti, pratili su svaki naš korak. Meni je to išlo na živce, imala sam osjećaj da mi je ugrožena sloboda, kao što i je, ali ok, to je danak javne osobe. Ali išlo mi je na živce. On je meni bio to. Jadan on, ni kriv ni dužan - rekla je tada te dodala da se ni ona nije njemu svidjela na prvu.

- Ja sam njemu bila našminkana pjevačica, iako ja ne izgledam tako privatno - nisam previše našminkana, niti nafrizirana. Ne izgledam privatno kao da sam na sceni, ali svejedno. Mislim da smo i Miljenko i ja bili žrtve predrasuda. Znate kako čovjek zna imati ideju: 'Ljudi s televizije su takvi i takvi', pa zato razumijem kad netko ima ideju o nama, o meni konkretno. Ne poznaje me, nego me zna samo s televizije - kazala je te dodala da su se često družili te tako počeli upoznavati.

Podsjetimo i da je ona u intervjuu za dnevnik.hr uoči showa kazala kako na "Ples sa zvijezdama" gleda kao na izazov koji čovjeka izvrti za 360 stupnjeva, ali ne u negativnom smislu. Kaže da obožava učiti, pa joj se poziv u "Ples sa zvijezdama" činio kako fantastična situacija.

Glazbenica istovremeno radi i u svojoj školi pjevanja, koju pohađaju polaznici različitih uzrasta. Ima polaznike koji pjevaju isključivo iz hobija, kao i one koji se pripremaju za ozbiljnu karijeru.

- Uživam i dalje u toj interakciji s ljudima i prenošenju znanja. Škola mi je baš neka sigurna zona i svaki dan kad odlazim na satove, pomislim: Bože, kako sam ja sretna žena! Baš volim raditi s ljudima - ispričala je Emilija jednom prilikom.

