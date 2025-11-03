Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
U POSEBNOJ ULOZI

FOTO Glumio je u "Zabranjenoj ljubavi", a sad će se pojaviti u seriji koju prate milijuni

Foto: TikTok screenshot
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
03.11.2025.
u 07:00

Hrvatski glumac i fitness-trener Mario Valentić, publici najpoznatiji po ulozi Borne Novaka, dobio je angažman u svjetski popularnoj Netflixovoj seriji

Domaći glumac i kineziolog Mario Valentić pridružio se ekipi globalno popularne serije "Outer Banks", čija se peta sezona snima u Dubrovniku, gdje će se pojaviti kao kaskader. Svoje uzbuđenje podijelio je na TikToku, gdje je u opisu videa sažeo svoj karijerni put: - Od Zabranjene ljubavi do Outer Banksa. Dan 1. kao kaskaderi na snimanju Netflix serije u Dubrovniku - pohvalio se glumac.

U objavama Valentić je pokazao put na snimanje, isprobavanje kostima, ali i vježbanje zahtjevne scene tučnjave. - Kako izgleda tučnjava na malim ekranima? E pa ovako je vježbamo za Outer Banks - napisao je uz snimku priprema, pritom pokazujući zavidnu fizičku spremnost.

@mario.valentic Od Zabranjene ljubavi do Outer Banksa 😉 dan 1. kao kaskaderi na snimanju #outerbanks @Netflix serije u #dubrovnik #obx #outerbanksnetflix #croatia @maddie ♬ original sound - mario.valentic

@mario.valentic Kako izgleda tučnjava na malim ekranima? E pa ovako je vježbamo za #outerbanks #obx @Netflix 😊💪 #outerbanksnetflix #croatia #dubrovnik #outerbanksedit #tvshow #stunt #filminglocation ♬ Eye of the Tiger - Survivor

Šira javnost Valentića pamti još od 2003. godine, kada je osvojio titulu Mistera Hrvatske. Ipak, najveću popularnost stekao je ulogom Borne Novaka u telenoveli "Zabranjena ljubav", koja je obilježila sredinu 2000-ih. Nakon glumačkih uspjeha sve se više posvetio fitnessu. Završio je Kineziološki fakultet u Zagrebu te se profilirao kao uspješan osobni trener i instruktor joge, a novi angažman kao kaskader logičan je spoj njegove glumačke prošlosti i sadašnje karijere.

FOTO Naš glumac šokirao javnost golom fotografijom iz spilje! Mnogi ovo nisu očekivali
1/12

Podsjetimo, Valentić je nedavno iznenadio svoje obožavatelje na Instagramu objavom koja je odmah privukla veliku pažnju. Na fotografiji, potpuno gol, pozira usred spilje, s lampom na glavi, gledajući u nešto što, kako sam kaže, "strši iznad njega." Uz sliku je napisao: "Mistično biće tamnih i vlažnih dubina svijesti. Pojavljuje se neprimjetno, u valovima: dum, dim, dum... rim, tim, tagi... Na što vas podsjeća ovo što strši gore?", napisao je. Fotografiju pogledajte OVDJE.

Valentić je poznat po tome što ne eksponira svoj privatni život i drži se prilično povučeno. Ipak, javnost zna da je u sretnom odnosu s partnericom Ljiljanom Mikić, s kojom ima sina Nou. Nedavno je bivši mister Hrvatske iskoristio produženi vikend za opuštanje na Braču. Uz galeriju fotografija na kojima pozira s Ljiljanom i njihovom novom ljubimicom, mačkom, napisao je: "Predivan produženi vikend s mojim mačkicama." Ova objava izazvala je veliku pažnju, s obzirom na to da par rijetko dijeli privatne trenutke sa svojim pratiteljima.

Ključne riječi
showbiz kaskader Outer Banks Dubrovnik zabranjena ljubav glumac Mario Valentić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja