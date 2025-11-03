FOTO Glumio je u "Zabranjenoj ljubavi", a sad će se pojaviti u seriji koju prate milijuni

Domaći glumac i kineziolog Mario Valentić pridružio se ekipi globalno popularne serije "Outer Banks", čija se peta sezona snima u Dubrovniku, gdje će se pojaviti kao kaskader. Svoje uzbuđenje podijelio je na TikToku, gdje je u opisu videa sažeo svoj karijerni put: - Od Zabranjene ljubavi do Outer Banksa. Dan 1. kao kaskaderi na snimanju Netflix serije u Dubrovniku - pohvalio se glumac.

U objavama Valentić je pokazao put na snimanje, isprobavanje kostima, ali i vježbanje zahtjevne scene tučnjave. - Kako izgleda tučnjava na malim ekranima? E pa ovako je vježbamo za Outer Banks - napisao je uz snimku priprema, pritom pokazujući zavidnu fizičku spremnost.

Šira javnost Valentića pamti još od 2003. godine, kada je osvojio titulu Mistera Hrvatske. Ipak, najveću popularnost stekao je ulogom Borne Novaka u telenoveli "Zabranjena ljubav", koja je obilježila sredinu 2000-ih. Nakon glumačkih uspjeha sve se više posvetio fitnessu. Završio je Kineziološki fakultet u Zagrebu te se profilirao kao uspješan osobni trener i instruktor joge, a novi angažman kao kaskader logičan je spoj njegove glumačke prošlosti i sadašnje karijere.

Podsjetimo, Valentić je nedavno iznenadio svoje obožavatelje na Instagramu objavom koja je odmah privukla veliku pažnju. Na fotografiji, potpuno gol, pozira usred spilje, s lampom na glavi, gledajući u nešto što, kako sam kaže, "strši iznad njega." Uz sliku je napisao: "Mistično biće tamnih i vlažnih dubina svijesti. Pojavljuje se neprimjetno, u valovima: dum, dim, dum... rim, tim, tagi... Na što vas podsjeća ovo što strši gore?", napisao je. Fotografiju pogledajte OVDJE.

Valentić je poznat po tome što ne eksponira svoj privatni život i drži se prilično povučeno. Ipak, javnost zna da je u sretnom odnosu s partnericom Ljiljanom Mikić, s kojom ima sina Nou. Nedavno je bivši mister Hrvatske iskoristio produženi vikend za opuštanje na Braču. Uz galeriju fotografija na kojima pozira s Ljiljanom i njihovom novom ljubimicom, mačkom, napisao je: "Predivan produženi vikend s mojim mačkicama." Ova objava izazvala je veliku pažnju, s obzirom na to da par rijetko dijeli privatne trenutke sa svojim pratiteljima.