Zgodna kći Harisa Džinovića nakon razvoda roditelja zabavlja se na jahti. Uživa u ljetnim avanturama

Vijest o razvodu bosansko-hercegovačkog pjevača Harisa Džinovića i njegove bivše supruge Meline nedavno je odjeknula regijom, a njihova djeca starija kći Đina i mlađi sin Kan ostali su živjeti s ocem u luksuznoj vili, prema pisanju domaćih medija. Haris je u nekoliko navrata isticao kako je svima u njihovoj obitelji ispunjavao želje, te financirao sve što je bilo potrebno, a također, one da kćeri Đini financira skupocjena putovanja i njezina potrebe.

Mlada Džinovićeva nasljednica otputovala je u susjednu Crnu Goru i na društvenoj mreži Instagram objavila predivne fotografije s mora. Istaknula je svoju vitku i atraktivnu figuru, a u komentarima ispod objave obožavatelji su je zasuli komplimentima. "Božanstvena mlada dama", "Najljepša si", "Savršena si Đina", "Prava mačka", "Nerealno si lijepa", samo su neki od komentara njezinih pratitelja.

Podsjetimo, Đina Džinović, starija kći poznatog folk pjevača Harisa Džinovića i dizajnerice Meline Džinović plijeni veliku pažnju na društvenim mrežama. Kako su domaći mediji o njima već izvještavali, Đina je prvotno bila u odličnim odnosima s majkom Melinom te ju je navodno posjećivala u njezinu novom domu na Novom Beogradu. Kako su srpski mediji u nekoliko navrata pisali, navodno su njihovi odnosi zahladnjeli te je majku otpratila s društvenih mreža, a o čemu se također pisalo.

FOTO Kći Harisa Džinovića uživa u ljetnim avanturama u Crnoj Gori!

Foto: Instagram

Majka i kći su nakon toga izgladile odnose te je Đina majku Melinu ponosno zapratila na društvenoj mreži Instagram, a mlada Đinović je pokazala što njezin brat i ona rade u vili iz koje je njihova majka odselila. Đina je snimila mlađeg brata Kana kako se igra s njihovim kućim ljubimcem, psićem pomerancem, a na snimci je uhvatila i dijelove obiteljskog doma, a koji definitivno izgleda impresivno. Dvadesetogodišnja Đina i godinu mlađi Kan uživaju u raskošnoj vili na Senjaku, dok su njihovi roditelji donedavno vodili takozvani medijski rat.

Osim toga, nedavno je Haris Džinović gostovao na srpskoj televiziji Blic u emisiji "Scena", a novinarku je ugostio u svojoj luksuznoj vili na Senjaku te otvorio dušu o razvodu, otkrio je niz intimnih detalja o kojima dosad nije javno govorio. - Da je ona imala interes sačuvati brak, vjerujem da bi ga i sačuvala. Bio sam raspoložen da zauvijek živimo zajedno. Kao što kaže matičar, ostanite vjerni dok vas smrt ne rastavi i tako dalje. Držao sam se zaista toga, ne samo zato što je on to rekao, nego što sam ja takav čovjek. Meni je dovoljna bila jedna žena - iskreno je priznao Haris Džinović koji je javno "prozivao" bivšu suprugu Melinu, a s kojom ima dvoje djece.

- Kajete li se što ništa niste napravili - upitala ga je novinarka, a on joj je odgovorio: - Ne, jer je druga strana bila nespremna i nevoljna popričati. To me je razočaralo i zato mi je lakše bilo. Ako se netko ne bori, što će se boriti druga strana. Nije mi padalo na pamet da je vučem za rukava - ispričao je Haris Džinović, a potom ga je upitala osjeća li se nakon svega iskorišteno.

- To može netko sa strane reći, ali možda mogu i ja, na izvjestan način. Bilo je tu iskorištavanja emotivnog, materijalnog, društvenog, kako god želite. Nezahvalnost me je najviše boljela. Ako netko misli da je zahvalnost samo da kaže : "Hvala ti ljubavi", to ipak moraš pokazati i nekim djelima. Ne mora sada u ekvivalentu, ako torbica košta 5.000 eura, da sada one meni vrati poklonom iste vrijednosti. Možemo popiti i kavu, da kažeš: "Ja ću platiti", a to je meni sasvim dovoljno. Međutim, nije se ni to događalo, i tu sam onako bio baš vrlo iznenađen - priznao je pjevač Haris Džinović. - Nisam žalio niti jednog eura, nego sam ja davao samo više, kao američki Fort Know zlatna rezerva - dodao je.

