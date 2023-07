Zdravko Čolić otkrio što radi s grudnjacima koje mu bacaju obožavateljice: 'To je lijep običaj'

Jedan od najpopularnijih regionalnih glazbenika Zdravko Čolić (72) gotovo na svakom koncertu doživi da ga obožavateljice gađaju grudnjakom. Miljenik žena je za Blic kazao što radi s tim poklonima.

- Obično taj grudnjak dam svom bubnjaru, često se to dogodi. To je lijep događaj. To je nečija emocija i lijepo je kad to dobiješ usred nastupa. Ne daj Bože da sam zbog toga prekinuo koncert - rekao je pjevač za Blic.

Čolić je više od 40 godina na vrhuncu popularnosti, a cijelo vrijeme je uspio sačuvati obitelj. To je zato, rekao je Čola za Avaz, što je tako odgojen.

- Obitelj je jedno, a sve drugo je drugo. Sa svojom ženom sam se 11 godina zabavljao prije braka, valjda smo mogli do tada vidjeti šta nam je i kako nam je, ili da se rastanemo ili da budemo zajedno.

Glupo mi je sad da čovjek živi estradno... Svuda ima problema u braku, dođu ljudi u neka svoja stanja, i ovakva i onakva, ali ako se ljudi znaju, ako je godinama tako kako jeste... Mi smo barem tako u Bosni odgojeni, ne mogu reći baš isključivo patrijarhalno, ali na neki način tradicionalno, neke stvari se poštuju i s nekim stvarima se živi. Cijeli život si po putu i upoznaješ razni svijet... Ako imaš porodicu, ja sam za to da nikad ne dođe do razvoda u braku. Morao bi biti neki veliki, debeli razlog da bi se to desilo. A opet, s druge strane, pitanje je da li bi čovjek bio na dobitku ili gubitku. Za sada je tako kako jeste, a čovjek nikad ne zna... Možemo se posvađati, ali kad prespavaš - kazao je Čolić.

Sarajevski glazbenik komentirao je i uspjeh kćeri Une, koja ima puno pratitelja na društvenim mrežama.

- Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - nasmijao je Čola novinare.

