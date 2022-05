Zbog tumora su mi amputirali potkoljenicu, a sada plesom želim inspirirati i motivirati ljude oko sebe

U desetoj emisiji showa 'Ples sa zvijezdama' energični jive na podiju je izvela 37-godišnja Maja Drobnjaković koja se u showu Nove TV pojavila kao gošća beauty influencerici Jeleni Perić i njezinu mentoru Marku Mrkiću. Diplomirana kineziologinja oduševila je gledatelje i žiri nimalo jednostavnom koreografijom i akrobacijama koje je izvela s lakoćom unatoč tome što od 2017. godine živi bez lijeve potkoljenice. Zbog zloćudnog tumora kostiju amputacija je bila neizbježna, a iako joj isprva nije bilo lako prihvatiti tu činjenicu, Maja nije dopustila da je bolest sputava u životu te je zbog svog borbenog duha i snažne volje koja ju svakodnevno pokreće postala inspiracija i uzor mnogima.

– Naravno da amputacija nije bio scenarij koji sam zamišljala, ali kad sam shvatila da je to zaista ono što mi slijedi, shvatila sam da imam opet dva izbora – prihvatiti novonastalu situaciju i dati sve od sebe da se prilagodim ili plakati za nogom koja očigledno više nikad neće biti ista kao prije bolesti. Ja sam odlučila pokušati prihvatiti i evo, uspjelo mi je – govori nam Maja. U ples se zaljubila upravo zahvaljujući Marku Mrkiću kojeg je upoznala u Udruzi osoba s amputacijom udova, gdje je on davao plesne poduke.

Foto: Nova TV

– Nemoguće je ne zaljubiti se u ples ako vam je plesni učitelj Marko Mrkić, a vjerujem da su to shvatili u ove dvije sezone Plesa sa zvijezdama i gledatelji. Marko vas jednostavno svojim pristupom uvuče u plesne korake i samo neprimjetno dodaje nove i nove, a vi niste ni trepnuli – već radite koreografije – hvali Maja svog mentora. Upravo zahvaljujući njemu dobila je priliku svoj plesni talent pokazati i pred cijelom Hrvatskom. – Marko je nekoliko puta tijekom ovih godina našeg poznanstva znao spomenuti kroz šalu da ćemo mi kad-tad otplesati u 'Plesu sa zvijezdama, ali to nisam baš doživljavala niti shvatila ozbiljno, tako da me iznenadio njegov poziv. Prihvatila sam ga odmah, ali sam tek poslije shvatila da imamo jako malo vremena za uvježbavanje koreografije, a zapravo do tada nisam niti probala plesati jive sa sportskom protezom pa sam se u nekom trenutku malo i zabrinula jer nisam bila sigurna hoćemo li sve stići - otkriva Maja. A da su koreografiju uvježbali do savršenstva, potvrdio je i Marko Ciboci, po mnogima najstroži član žirija 'Plesa sa zvijezdama' koji je ostao zadivljen Majinim nastupom te je nagradio ocjenom 100.

– Nisam niti malo strepila od komentara žirija. Otplesala sam ovaj nastup s drugim motivom, kako bih inspirirala i motivirala ljude s invaliditetom i bez njega. Odabrali smo veselu pjesmu i skakutavi jive kako bismo izbjegli patetiku i pokazali da se bez obzira na tjelesni nedostatak može raditi i dalje sve u životu, a pritom zadržati pozitivan stav i puno energije. Vjerujem da je žiri to osjetio i prepoznao, svi komentari su meni bili divni i baš su me dirnuli – iskrena je Drobnjaković koja, osim što pleše, aktivno se bavi i drugim sportovima. Planinari, igra odbojku, uživa u plivanju, a jedina je žena u Hrvatskoj koja trči s protezom.

– Bila sam aktivna i prije amputacije i zapravo nisam previše promijenila svoj način života niti nakon amputacije, već sam samo prilagodila sportove kojima se mogu baviti. Buđenje ujutro je već dovoljno dobar razlog i motiv koji me gura naprijed kroz dan jer sam sigurna da netko baš toga dana nema više tu priliku – zahvalno odgovara Maja. O ozbiljnim zdravstvenim problemima i operaciji kroz koju je prošla danas nevoljko govori jer kaže kako smatra da je puno važnije govoriti o tome kako prebroditi stanje novonastale situacije nego se osvrtati na prošlost. Danas je Maja uspješna sportašica, supruga, majka, ali i poduzetnica. Jedno je vrijeme radila u Plivačkom klubu Natator kod naše poznate paraolimpijke Ane Sršen, kao kineziolog i voditelj projekata, a potom je odlučila otvoriti vlastiti obrt.

– Nastavila sam raditi gotovo sličan posao kao u Natatoru, s time da sam nedavno i preuzela funkciju tajnice u Hrvatskom paraodbojkaškom savezu. Volim čitati, učiti i dodatno se educirati, a time si i omogućujem da radim ono što volim i da mi posao ne bude opterećenje – kaže za kraj svestrana kineziologinja koja svojim primjerom najbolje dočarava uzrečicu: "Gdje ima dovoljno volje, ima i načina."

