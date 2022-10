Zbog ove haljine Tatjana Jurić je dobila brojne upite: Dekolte je, hvala na pitanjima, i dalje - moj

Radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić objavila je fotografiju s nedavno održane revije modnog dvojca ELFS jer je dobila puno upita o haljini koju je nosila tom prilikom, a koja je istaknula njezin dekolte za koji je, sudeći po ovoj objavi, također dobila brojne upite pa je znatiželjnicima odgovorila i na to pitanje.

- Svi me pitate za ovu haljinu. Haljina je ELFS, i da, divna je! I svi me pitate za još nešto, za dekolte. Dekolte je, hvala na pitanjima, i dalje - moj - napisala je Tatjana. Uskoro je dobila brojne komplimente na račun svog izgleda.

- Predivna, haljina je još ljepša na takvoj ženi. Predivna Tatjana. U vas godine idu unazad, uskoro ćete opet u srednju školu - napisali su joj pratitelji na Instagramu. Tatjana se nedavno nakon dužeg bolovanja vratila voditeljskoj ulozi na radiju narodni, a gledamo je i u IN Magazinu na Novoj TV gdje vodi gastro rubriku. Na bolovanju je bila zbog hernije diska koju je na kraju riješila operacijom.

- Kad pogledam unatrag, toliko me ta hernija izmučila i toliko me boljelo da me uopće nije bilo strah operacije. Jedva sam čekala tu operaciju. Sve sam napravila ne bi li mi bilo bolje, no na kraju nije bilo druge. I kad je došao trenutak za operaciju, a osobito nakon razgovora s prof. Rotimom, bila sam u potpunosti spremna. Iako smo operacijom mehanički dio mojih tegoba otklonili, najveći dio posla je preda mnom, a i ostaje mi zauvijek – ništa bez treninga i poštede. Povremeno i danas osjetim bol, ali to je ona dobra bol, koja te svako malo opomene da je dobro. Jer, kako je bilo, dobro je. Što se tiče savjeta za druge, s operacijom ili bez – vježbanje: ali ne vježbanje tek toliko da vježbaš, već stručno, ciljano, kontinuirano vježbanje uz strogi nadzor – rekla nam je nedavno Tatjana.

