Zanimljiva rasprava na Redditu o prijavi na Potjeru: Bio sam na svim HRT-ovim kvizovima zahvaljujući ovoj taktici

Prva epizoda kviza "Potjera" prikazana je na prvom programu HRT-a 27. listopada 2013.godine i od tada uživa veliku popularnost kod gledatelja i kvizaša koji žele testirati svoje znanje u okršaju s lovcima. Interes za sudjelovanje u ovom kvizu je velik, a pokazuje to i rasprava na Redditu koju je započeo jedan od korisnika kada je ispričao kako se prijavio 20-30 puta na kviz, ali još ni jednom nije bio pozvan na snimanje, pa je pitao za savjet one koji su bili u sličnoj situaciji. - Prije godinu i pol dana, sa 18 godina prvi sam se put prijavio na kviz. Znajući da se treba prijaviti više puta, u međuvremenu sam se prijavio dobrih 20-30 puta. Jednom sam igrom slučaja upoznao i Joška, koji me savjetovao da samo nastavim s prijavama. Meni bi to inače bila dostatna motivacija, no u međuvremenu sam saznao od dvojice prijatelja sličnog uzrasta da su pozvani na audiciju nakon nekoliko tjedana, pa čak i dana, a jedan od njih je već bio na emitiranoj epizodi. Od prethodno spomenutog broja prijava, 3 puta sam radio cijeli proces ispočetka (ponovno unošenje podataka). Inbox mi je i dalje prazan. Što mi je činiti? Hvala unaprijed na odgovorima. - napisao je korisnik i kasnije zahvalio svima na odgovorima kojih je bili jako puno i u kojima su drugi korisnici podijelili svoja iskustva s prijavom na ovaj HRT-ov kviz.

- Ja se već par godina prijavljujem i čekam, a neki dan je bio lik na Potjeri i rekao je da je trebalo sedam godina da ga pozovu.

SVAKI DAN rješavaj njihov kviz preko onog linka. To im je pokazatelj da si spreman i na raspolaganju. Bez brige zvat će te. Jedina caka je da to radiš SVAKI DAN. Source: bio sam na svim hrt kvizovima zahvaljujući toj taktici. Sretno. Ako se ne varam, nedavno je bio jedan natjecatelj po prvi puta, a slao je prijave od 2018. Neće biti ništa u inboxu nego će te zvati na mobitel na broj koji si ostavio, tako da nemoj odbijati nepoznate pozive. Zovu te jednom, ako se ne javiš fulao si priliku. Treba dosta dugo da te pozovu, ja sam čekala 6 mjeseci Potjeru i Šifru cca godinu dana. Nema pravila. Prvi put su me na potjeru zvali par mjeseci nakon prijave. Drugi put 5 mjeseci nakon prvog puta. Treći put 5 i pol godina nakon drugog. Četvrti čekam hahaha. Na milijunaša su me zvali doslovno 2 dana nakon prijave. Superpotjeru sam poslao barem 10 prijava i onaj test riješio minimalno 400 puta, ništa… - bili su neki od komentara, dok je u drugima pisalo:

- Bio sam na snimanju prije cca mjesec dana. Zadnja prijava koju sam ispunio bila je u drugom mjesecu ove godine (dakle prema toj zadnjoj prijavi trebalo im je 2-3 mjeseca da me pozovu) i to mi je ako se dobro sjećam treća koju sam napravio. Ono što sam napravio drugačije u odnosu na ostale prijave je da sam pripremni kviz rješavao redovnije uz pomoć ChatGPT-a. Vjerujem da je postotak točnih odgovora u pripremnom kvizu bitniji od ispunjavanja novih prijava ali svakako ako se dulje vrijeme čeka možda bi trebalo napraviti novu prijavu. Kako god bilo ne vjerujem da postoje striktna pravila po kojemu nekoga zovu. Netko je već napisao da je jedan natjecatelj u nedavnoj epizodi čekao godinama da ga zovu i redovno ispunjavao nove prijave. Dakle, pravila ne postoje ali povećajte si šanse novim prijavama (pokušajte da budu što zanimljivije) i rješavanjem pripremnih kvizova i sve što možete je biti strpljivi i čekati.