Zanimljiva izložba koja nudi uvid u ono što ostaje nakon što nacija ili identitet puknu

Naše istraživanje berlinske kulturne scene se nastavlja, a ovoga puta u prvom planu je izložba EX YOU umjetnice Šejle Kamerić, postavljena u Fotografski Berlin, muzeju posvećenom suvremenoj fotografiji. Izložba je ovo koja nudi uvid u ono što ostaje nakon što nacija ili identitet puknu, a okuplja niz radova koji se bave temama identiteta, sjećanja, tijela i traume, ali i ljubavi, nasljeđa i otpora.



Naziv izložbe odmah privlači pažnju, EX YOU, a može se tumačiti kao "bivši ti" ili "bivša Jugoslavija" (EX-YU). U toj igri riječi počinje cijelo istraživanje: što znači izgubiti zemlju, tijelo, dom, ali i koliko je u svemu tome moguće sačuvati sebe. Kroz fotografije, video radove i tekst, umjetnica nas vodi u svijet u kojem se osobne priče isprepliću s političkom stvarnošću, a obiteljske uspomene postaju univerzalni simboli borbe i preživljavanja.