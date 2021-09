Zagrebački kantautor prvi je glazbenik koji je svirao u zatvorskoj bolnici: 'Tražili su me i 'Zenicu blues'

Zagrebački kantautor Zvonimir Varga proteklog je vikenda postao prvi glazbenik koji je zasvirao zatvorenicima u bolnici za osobe lišene slobode u Svetošimunskoj ulici u Zagrebu. Varga je dosad dva puta svirao u Remetincu i jednom u Lepoglavi, no prvi je koji je u 60 godina postojanja ove bolnice zasvirao njenim korisnicima.



- U Remetincu sam prvi put svirao prije sedam godina, kada mi je to predložio gitarist Robert Kanizsai. Tada sam poslao e-mailove svim kaznionicama i dobio sam odgovore iz Remetinca i Lepoglave. Vrlo brzo smo dogovorili svirku u Remetincu, a prije dvije godine sam to ponovio na samostalnom koncertu, te sam onda nastupio i u Lepoglavi. Nedavno sam se čuo s Blankom Šuljak koja je organizirala prošli koncert u Remetincu, i predložila mi je da sad sviram u Zatvorskoj bolnici. Bilo mi je zanimljivo jer dosad to nitko nije napravio. Inače, u bolnici ne samo da dosad nije bilo koncerata, nego niti nekog kulturno-umjetničkog programa - kazao je Varga koji za svoj nastup nije tražio naknadu, nego mu je bilo važno da malo razvedri zatvorenike.



- Bilo je tridesetak ljudi, među njima i dvije žene. Jako im je godila glazba, vidjelo se da im to znači, osjetila se pozitivna energija. Koncert je posebno najavio glavni zatvorski čuvar, koji je napravio lijepi uvod i posebno naglasio koliko im takav događaj znači - priča Varga o koncertu koji je održan u dvorištu zatvorske bolnice, uz poštivanje svih epidemioloških mjera. On nije mogao ni ući u zatvor bez COVID potvrde, a svi zatvorenici imali su maske i sjedili su uz razmak.



- Kako je koncert bio u dvorištu tako su me mogli čuti i ostali, koji su ležali u svojim sobama i iz raznih razloga nisu mogli sjediti s ostalima. Dakle, tko je god tada bio u Zatvorskoj bolnici, sigurno me čuo - dodao je Varga. Na repertoaru se našlo deset Varginih pjesama, a onda i neki domaći hitovi, poput "Zenice blues" Zabranjenog pušenja. Koncert je trajao nešto manje od 60 vremena.



- Prije koncerta mi je jedan zatvorenik rekao da ne bi da im sviram "Zenicu blues", no na kraju su me ostali tražili tu pjesmu, pa i zapjevali sa mnom. Bilo mi je drago vidjeti kako vole glazbu. Jedan od njih je sa zanimanjem gledao moju gitaru i rekao mi je kako i on ima sličnu. Prije koncerta sam se našalio kako ne bih volio da mi pobjegnu s koncerta, a oni su se nasmijali i rekli: "pa gdje bi mogli pobjeći". Na kraju su mi rekli da im dođem opet i to mi je najvažnije - veli zagrebački kantautor koji će nakon ovog humanitarnog koncerta nastupiti i u zatvoru u Glini, a nakon toga se nada kako će ga pozvati da uveseljava i zatvorenike u drugim gradovima. Nedavno je izbacio i spot za pjesmu "Moj Dinamo", svojevrsnu odu omiljenom klubu, a uskoro mu izlazi i novi album.

VIDEO: Pjevač R. Kelly proglašen krivim za seriju seksualnih prijestupa