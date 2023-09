Za Milom Hrnićem zbog jedne TV reklame brojni su iz automobila vikali: 'Andrija moj!'

Legendarni pjevač Milo Hrnić napustio nas je u 74. godini života u jednoj dubrovačkoj bolnici nakon borbe s dugom i teškom bolešću. Iza sebe je ostavio brojne hitove, više od milijun ploča i 20 albuma. Nije se predavao ni u 70-im godinama života, redovito je nastupao, snimao pjesme, a bio je sveprisutan posljednjih godina i zbog televizijskih reklama za jednu banku.

– Nisam vam ja komičar, nego dramaturški obrađena osoba. Uvijek sam iskren u svemu, kako u pjesmi, tako i u tome. To se brzo primijeti. Iskreno, ova prošla reklama bila je promašaj jer su me pripremali da ću raditi jedno, a na kraju je ispalo drugo. Rekao sam im: “Čujte, ja nisam anonimac i nije mi svejedno hoćete li me zloupotrijebiti ili ću to pošteno odraditi”. Na kraju je reklama ispala uspješna, a posebno je pamtljiva ona moja rečenica “Andrija moj”, koju sam izgovorio na poseban način. Ljudi to imitiraju, pa mi često iz auta viču – “Andrija moj!” – sa smiješkom nam je ispričao Milo 2019. godine.

Osim u glazbi, okušao se i u politici te je bio član Gradskog vijeća grada Dubrovnika, prvo kao čelnik HNS-a, a onda kao nezavisni vijećnik. – U HNS sam ušao nadajući se da će to biti stranka svih građana. Na kraju se to pretvorilo u neku čudnu liberalnu verziju, pa sam odlučio izići. Uvijek sam o Dubrovniku govorio iskreno što mislim, no sad mrzim politiku – iskreno je pričao Hrnić dodajući da mu se ne sviđa u što se Dubrovnik pretvorio.

– O Dubrovniku se govori samo ljeti, a zimi smo prava provincija. Užasna mi je ta komercijalizacija Straduna i brojni turisti koji ljeti dolaze s kruzera. Previše volim Dubrovnik, rođen sam u Gradu, sad mi ondje živi stariji sin, no stanovnici su doživjeli egzodus iz stare jezgre. Nekad je ondje živjelo 5000 ljudi, a danas ih je 10 puta manje. I onda dođu turisti, popnu se na zidine i sat vremena idu nazad. To je uvreda jer se u Dubrovniku puno toga može vidjeti – kaže Hrnić, koji se na spomen svojih brkova samo nasmijao.

– Da me netko zove Brko, pitao bih ga kako bi me zvao da imam grbu – Deva? Brkovi su dio mene, no sad mislim da ih nisam trebao pustiti. To je bilo vrijeme duge kose i brkova, pa kad sam ih počeo nositi, onda sam ih i ostavio. A jednom sam ih i obrijao, pa kad me susjeda vidjela vrisnula je kao da sam izvanzemaljac – kazao je iskreno pjevač tada.

Inače, sa suprugom Dubravkom, koja se također bavila glazbom, Milo Hrnić je u braku bio čak pedeset i pet godina, a zajedno su dobili i dva sina, Srđana i Antu. No, 2020. obitelj Hrnić je doživjela obiteljsku tragediju, nakon koje više ništa nije bilo isto. Naime, iznenada je preminuo njihov sin Srđan.

