'Najstrašnija noć u životu samohrane majke': Komičarka ostala prikliještena ispod hladnjaka teškog gotovo 300 kg

Komičarka i zvijezda društvenih mreža Laura Clery uputila je emotivnu zahvalu hitnim službama koje su joj priskočile u pomoć nakon bizarne nesreće u kojoj je ostala prikliještena ispod hladnjaka teškog gotovo 300 kilograma. Clery se oglasila putem Instagrama, objavivši video iz vozila hitne pomoći u kojem, s ortopedskim ovratnikom oko vrata, razgovara s medicinskim osobljem i vatrogascima. "Znači, zdrobio me hladnjak od 300 kila", rekla je Clery gledajući u dvojicu vatrogasaca. "Je li to točno?" Jedan od njih, odjeven u tamnoplavu uniformu, kratko je potvrdio: "Da."

Vidno potresena, Clery je pogledala u kameru prije završetka snimke. Uz video je napisala: "Veliko hvala ovim herojima koji su podignuli tu grdosiju s mene. Ovo je snimljeno odmah nakon što je fentanyl počeo djelovati i bol je nestala. Moram zahvaliti ovim nevjerojatnim vatrogascima koji su mi spasili život!" YouTuberica je u subotu detaljnije opisala dramatične trenutke: "Stigli su nevjerojatno brzo, provalili kroz garažna vrata i njih trojica su podignuli hladnjak te me sigurno prebacili na odjel traume prije nego što se situacija pogoršala."

Clery se osvrnula i na to koliko je ishod mogao biti gori, ističući da osjeća neizmjernu zahvalnost. "Nema slomljenih kostiju, djeca su dobro, mogu hodati... Prava sam sretnica!", nastavila je, hvaleći osoblje zbog smirenosti i ljubaznosti. Opisala je i jedan bizaran trenutak: "Baš kad je jedan od njih podizao hladnjak, rekao mi je: 'Čekaj... pa ja gledam sve tvoje videe!' Svi su me počeli bodriti. Ja sam u tom trenu doslovno bila spljoštena, ali hvala mu na tome. Zauvijek ću im biti zahvalna, oni su pravi anđeli." U komentarima je priznala da je bila nervozna zbog primjene fentanyla jer je liječena ovisnica, ali je bol bila toliko nepodnošljiva da nije bilo drugog izbora.

"Hvala Bogu, nisam osjetila nikakvu žudnju da to ponovim. To je nešto o čemu mi koji se oporavljamo moramo razmišljati čak i u trenucima najveće boli." Clery (39) je u četvrtak podijelila detalje ove "najstrašnije noći u životu samohrane majke". Ispričala je kako se spremala za spavanje kada se hladnjak prevrnuo na nju i prikliještio je uz kuhinjski pult. Tijekom incidenta nije se mogla pomaknuti niti disati, a u kući su bila njezina djeca, sedmogodišnji Alfie i petogodišnja Poppy. "Hvala Bogu što nije pao na djecu", napisala je. Uspjela je nekako dohvatiti mobitel iz džepa i nazvati 911, a bivšem suprugu Stephenu Hiltonu poslala je poruku: "Umirem. Dođi odmah." Kasnije je otkrila da je njezin sin Alfie, koji ima autizam, prevrnuo hladnjak penjući se po njemu, jer uređaj nije bio pravilno pričvršćen za zid. Clery je najavila i tužbu protiv izvođača radova koji je montirao hladnjak, nazivajući taj propust čistim nemarom.