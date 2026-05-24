Kako se mijenja pogled na rad jedne od najznačajnijih umjetnica svoje generacije?

Kad govorimo o britanskoj suvremenoj umjetnosti, ime Tracey Emin gotovo je nemoguće zaobići. Tijekom posljednjih četrdesetak godina postala je jedna od najprepoznatljivijih i najkontroverznijih umjetnica svoje generacije, ali i autorica koja je promijenila način na koji gledamo autobiografiju u umjetnosti. Njezini radovi nikada nisu bili samo objekt, oni su uvijek bili produžetak njezina života, emocija, trauma i tijela pa ne čudi što uvijek izazivaju snažne reakcije. Rođena je 1963. godine u Londonu, a odrasla je u obalnom gradu Margateu koji će kasnije često spominjati u svojim radovima. Djetinjstvo joj nije bilo lako i o tome je tijekom karijere vrlo otvoreno govorila. Iskustva nasilja, trauma, teških odnosa i osjećaja nepripadanja kasnije su postali važan dio njezine umjetnosti.