Vruće izdanje najseksi navijačice! Knoll Doll osvanula u bikiniju od toalet papira

Naša najpoznatija navijačica Ivana Knoll počastila je obožavatelje još jednim izazovnim izdanjem. Ivana je naime vrijeme izolacije odlučila iskoristiti na kreativan način pa je tako 'dizajnirala' bikini od toalet papira. Na taj način našalila se s mnogima koji gomilaju njegove zalihe zbog situacije koja vlada oko koronavirusa.

- Žene, sada je vrijeme kada baš svaki muškarac može biti vaš - našalila se Ivana uz fotografiju na kojoj pozira u grudnjaku i gaćicama koje je napravila od toalet papira. Ivana je obožavatelje pozvala i da ostanu kod kuće, a njezino golišavo izdanje neke je zabavilo, a druge pak razljutilo.

Foto: Instagram

- Mislim stvarno. Mogu i razumjeti da vam fali pažnja, ali u vrijeme ovakvoga sr*** kada ima ljudi koji ne mogu do osnovnih životnih potreba pa tako i do je***** wc papira ti se dovodiš u situaciju da se trebaš sa time glupirati da mogla dobiti jedan glupi lajk.

Bolje da ideš okolo po naselju i pitaš starije ljude ako im treba jer to očigledno imaš viška - poručio joj je jedan od obožavatelja.

S njim se pak nije složio drugi. - Uz takvu ljepoticu poput tebe barem malo zaboravimo na taj strašan virus,prelijepa si - komentirao je jedan od Ivaninih pratitelja. Njezino izdanje do sada je prikupilo više od 8 tisuća lajkova.