Vruća kombinacija! Žanamari u minici i čizmama do bedra ubrzava puls pratiteljima: 'Prezgodna'

Pjevačica Žanamari Perčić na Instagramu je objavila novu vruću fotku. Žanamari je, naime, pozirala u kožnoj minici i čizmama do koljena, te ponovno zagolicala maštu pratitelja.

Uz fotku je kratko napisala: “Neću se više suzdržavati”.

Perčić se fotkala uz more, što je česta kulisa njezinim objavama na Instagramu. Osim minice i čizama u crnoj boji na sebi je imala i bordo majicu.

Foto: Instagram

U samo nekoliko sati skupila je preko četiri tisuće lajkova, ali i gomilu pozitivnih komentara.

"Prezgodna", "Prekrasna", "Diva", "Ljepotica" pisali su joj pratitelji.

Podsjetimo, Žanamari je nedavno zahvalila na 100 tisuća pregleda njenog novog spota "No Boy Can Do It Better".

- Katkad tama pokaže svjetlost. Hvala za prvih sto tisuća pregleda na video spotu moje nove pjesme, a ponajviše, hvala što vjerujete u mene i što ste sa mnom na ovom putu za bolji svijet. Neka nam nitko ne kaže da je nemoguće. Možemo sve!, napisala je pjevačica. Žanamari je rekla kako je i smršavjela tijekom lockdowna, a i stres nakon potresa je utjecao na nju. Napisala je kako manje spava otkako je potres zatresao Petrinju i Sisak, te kako su je pogodili prizori razrušenih dijelova Hrvatske.

- Već dva tjedna ne spavam, hiperventiliram i srce mi radi 100bpm! Al’ drago mi je da se ne vidi! Kida kad ljudi pate i koje znam i koje ne znam... pa ona tragedija strašno... Zakopala sam se što u gluposti (TikTok) što u posao (snimanje pjesama) samo da okupiram mozak i probam ga usmjeriti da brije da će bit sve super. Donacije sam poslala, sad je najbolje što mogu napraviti je izdrilati mozak da chanta i priziva bolje dane! Čitala sam savjete jednog psihijatra da se ovo jedino može mentalno prebroditi ako maksimalno zaposlimo mozak - napisala je tada.

