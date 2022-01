Vruća fotka! 55-godišnja glumica skinula se u badić i pokazala obline koje nikog ne ostavljaju ravnodušnim

Slavna glumica Salma Hayek (55) najnovijom fotografijom na Instagramu oduševila je svoje pratitelje. Hayek je objavila fotografiju na kojoj sjedi pored bazena u badiću.

Dobila je više od milijun lajkova i komentara, a mnogi fanovi, ali i pratitelji hvalili su njenu figuru. Salma je bila odjevena u kupaći kostim s uzorkom leoparda, a veliki izrez naglasio je njene bujne grudi.

Na glavi je imala tamne sunčane naočale. Pokazala je tako kako provodi prvi ponedjeljak nove godine.

Salma se inače u nedavnom se intervjuu osvrnula na maltretiranje najpoznatijeg seksualnog prijestupnika u Hollywoodu, Harveyja Weinsteina na snimanju filma "Frida". Salma je otkrila da se nakon razgovora s producentom i nekada najmoćnijim čovjekom Hollywooda tresla i znala biti u depresiji zato što ju je u telefonskim pozivima prozivao i vrijeđao izgled koji je bio ključan za ulogu velike meksičke slikarice Fride Kahlo, a sa svime se nosila tako što je djelomično normalizirala njegovo ponašanje. -Osjećala sam se dobro, no poslije bih se tresla i to me je deprimiralo. Znao me nazvati i reći: 'Zašto imaš takvu obrvu i brkove? Nisam te odabrao za ulogu da izgledaš ružno!', a ja bih odmah pomislila kako sigurno nikada nije pogledao fotografiju Fride Kahlo- ispričala je glumica te dodala kako joj nije cilj nikoga osramotiti, ali kako psihičko i fizičko maltretiranje glumica mora prestati. Salma je i ranije pričala o maltretiranju od strane Harveyja, a istaknula je kako mu se znala oduprijeti te se osvrnula na prijetnje da neće dovršiti film "Frida" ako odbije snimiti scenu seksa s drugom glumicom.

- Rekao mi je da samo imam seksepil, a da to nije bilo vidljivo u filmu, nakon čega mi je rekao da će ugasiti film jer me publika ne želi gledati u drugim izdanjima - ispričala je Salma, a maltretiranje nije prestalo ni kada je pristala snimiti spornu scenu. - Tada sam doživjela prvi i posljednji živčani slom. Tijelo mi je drhtalo, dah mi je bio kratak, počela sam plakati. Ne zato što sam bila u krevetu s drugom ženom, već zbog toga što sam bila gola s njom zbog Harveyja Weinsteina, ali tada to nisam mogla reći - dodala je Salma pa istaknula da je razlog što ju nikada nije seksualno napastovao taj što je imala moćne prijatelje poput Quentina Tarantina i Georgea Clooneyja, ali ipak smatra da dio zasluge ide i njoj budući da je uvijek bila snažna. - Nikad me nije vidio slabu. Bojala sam se, ali to nikada nisam pokazala. Znate, kada sam mirna mogu biti vrlo zastrašujuća - otkrila je glumica.

Inače, Weinstein se u srpnju prvi put pojavio na suđenju u Los Angelesu, gdje su protiv njega podignute optužnice za seksualna napastovanja pet žena između 2004. i 2013. godine. Među ostalim, tereti ga se za silovanje, spolnu penetraciju uz uporabu sile, a ukoliko bude osuđen, Weinstein bi mogao biti doživotno u zatvoru.

