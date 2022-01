Tragična smrt omiljenog DJ-a šokirala je svijet: Imao je samo 28 godina, a sad se otkriva s kakvim se demonima borio u tajnosti

Tim Bergling, poznatiji pod umjetničkim imenom Avicii, bio je švedski DJ i glazbeni producent koji se prema izboru časopisa DJ Mag našao na trećem mjestu popisa 100 najboljih svjetskih DJ-eva 2012. i 2013. godine, a dvaput je bio predložen i za nagradu Grammy. Njegova tragična smrt 2018. godine rastužila je glazbeni svijet i mnogobrojne fanove diljem svijeta koji su nekad putovali i na druge kontinente kako bi uhvatili njegove dvosatne nastupe, među ostalim, i na Ultra Europe festivalima. Podsjetimo, Avicii je nastupio i na prvom Ultra Europe festivalu u Hrvatskoj 2013. godine kada su posjetitelji iz raznih država napunili splitski Poljud.

Dana 20. travnja 2018. godine bio je na odmoru u Muscatu, glavnom gradu Omana, države na Bliskom istoku. Njegovu smrt nitko nije očekivao, no sada će se moći malo bolje shvatiti kako i zašto je do nje došlo. Naime, Avicii je posljednjih godina života pisao dnevnik, a idući mjesec njegovi zapisi bit će objavljeni u knjizi Månsa Mosessona, "Tim – službena biografija Aviciija". Avicii je imao samo 28 godina kad je umro, a knjiga će dati uvid u to kako se slavni DJ nosio sa svojim ovisnostima. Dok je pisao biografiju, Måns je razgovarao s Aviciijevim roditeljima, Ankijem i Klasom Berglingom, kao i s njegovom širom obitelji i prijateljima, bivšim partnerima i kolegama kako bi stekao pravu sliku o njegovu životu, piše britanski Mirror.

Švedska zvijezda vodila je dnevnike tijekom svojih boravaka na rehabilitaciji i u bolnici dok se borila s ovisnošću o piću i drogama prije svoje tragične smrti koja je uslijedila dvije godine nakon što se Bergling odlučio maknuti iz javnosti i prestati održavati turneje. Također, postao je ovisan o lijekovima protiv bolova u dobi od 22 godine kada je hitno prevezen u bolnicu s pankreatitisom, koji je bio uzrokovan prekomjernim pijenjem i lijekovima protiv akni. Liječnici su mu rekli da bi trebao ostati trijezan najmanje šest mjeseci i prestati jesti nezdravu hranu, upozoravajući da će mu se, ako to ne učini, želudac ponovno upaliti i neće zacijeliti, uz mogućnost da će imati kronične bolove cijeli život. U to je vrijeme počeo pisati dnevnik.

"Teško sam prihvatio to da više nikad neću moći piti, iako su svi liječnici sugerirali da pričekam barem godinu dana prije nego što popijem pivo... Naravno, nisam slušao većinu liječnika, slušao sam samo par onih koji su mi rekli da će biti sve u redu samo ako budem oprezan dok pijem. Bio sam neznalica i naivan i putovao sam po svijetu, uvijek na turneji kojoj nema kraja – jer kad jednom zaokružite turneju, pogodite što? Počinjete ispočetka. Ti dani u bolnici bili su jedini dani bez tjeskobe i stresa kojih se mogu sjetiti u proteklih šest godina, to je bio moj pravi odmor, koliko god depresivno zvučalo... Toliko olakšanje od prelaska iz ekstremne boli u nikakvu bol, znajući da nitko od vas ne očekuje ništa osim toga da pričekate (što je jedini način liječenja pankreatitisa) i onda je oporavak bio golem. Bilo je to ekstremno olakšanje s obzirom na ludi raspored koji sam imao do tog trenutka", piše u jednom njegovu zapisu.

Još jedan njegov zapis iz 2015. godine govori o intervenciji njegove obitelji nakon koje je otišao u rehabilitacijsku ustanovu Ibiza Calm, koju je plaćao 13.400 dolara tjedno, što je nešto više od 89 tisuća kuna.

"Trebalo mi je to objasniti vrlo logično i kao da pričaju pećinskom čovjeku kako bih uistinu razumio prirodu svog problema i kako mi šteti. Jao, bol. Zašto me sada boli? Neugodan osjećaj... Budući Tim se nosi s boli. Budući Tim bolje se nosi s boli nego sadašnji Tim jer već postoji previše sadašnje boli koja mi je hitnija za rješavanje", pisao je u dnevnik.

U travnju 2018. Avicii je otputovao u Oman s prijateljem. Prije toga pričao je s prijateljem o tome da počne meditirati pa je počeo slijediti učenja Maharishi Mahesh Yogija, koji je vjerovao da osoba više neće patiti ako dostigne najdublje stanje svijesti ili prosvjetljenja. Rečeno mu je da se ova razina može postići za "pet do osam godina", ali Avicii je želio tamo stići što prije i meditirao je satima umjesto predloženih 20 minuta.

"Osjećam se kao da sam u novom načinu postojanja koji je pomalo zastrašujući. Osjećao sam se kao da su strahovi posljednjih nekoliko dana izazvali pustoš u meni, ali sam zapamtio savjet da se usredotočim na svoje disanje", pisao je.

Prijatelj kojeg je sreo na svom putovanju bio je vrlo zabrinutost zbog njegove meditacije, čak je kontaktirao i njegova oca i rekao mu da Avicii plače i da je prestao govoriti i jesti te da sjedi na velikoj vrućini. Prijatelj je kasnije ponovno kontaktirao s ocem i rekao mu devastirajuću vijest da Aviciija, nažalost, više nema.

Jedna od posljednjih stvari koje je Avicii napisao u svojim dnevnicima bila je: "Raspadanje duše posljednja je povezanost prije ponovnog pokretanja!"

