Voditeljica showa 'Ljubav je na selu' sretno je zaljubljena: Za zdravu vezu najvažniji su iskrenost, podrška, poštovanje i puno smijeha

U novoj 18. sezoni showa "Ljubav je na selu" voditeljica Anita Martinović će s ekipom obići cijelu Hrvatsku od Dalmacije do Slavonije, u potrazi za farmerima koji traže ljubav. Farmeri joj i ove sezone otvaraju vrata svojih imanja, ali i vrata svog srca, a u razgovoru s Anitom saznajemo kako ćemo i ovaj put čuti brojne zanimljive i dirljive sudbine onih koji nisu odustali od vjere u ljubav. Voditeljica im savjetuje da budu ono što jesu jer autentičnost nikada ne gubi cijenu, a nama je otkrila što je po njenom mišljenju važno za zdravu i uspješnu vezu. Samozatajna je bila u odgovoru o svom ljubavnom statusu, ali zato ništa ne skriva kada je u pitanju posao, kako ovaj voditeljski tako i onaj s nekretninama...

Proputovali ste cijelu Hrvatsku upoznavajući farmere koji su se prijavili u novu sezonu showa "Ljubav je na selu". Tko vas je posebno osvojio svojom pričom i kakve ćemo sve karaktere upoznati u 18. sezoni?

Ma svaki farmer ima svoju posebnu priču. S jedne strane simpatično je vidjeti da ti ljudi vode lijep život u svojim malim sredinama, a s druge opet nekako tužno da im za potpunu sreću fali onaj netko njihov. Ima momaka koji vode aktivan život i dobro se brinu sami za sebe, no ženska ruka u kući je ipak nešto drugo, a ima i onih kojima je baš nužna ženska osoba i za suživot i za ljubav i za pomoć. U 18. sezoni upoznat ćemo ih sve - od velikih romantika do pravih šaljivdžija.

Je li im teško kada se moraju otvoriti pred kamerama i istresti dušu pred gledateljstvom, kako im vi pomažete u toj situaciji?

Pa moram priznati da se svake sezone baš iznenadim kako se dobro snalaze pred kamerama generalno. Sigurno da im nije lako, to su veliki koraci. No uvijek se trudim da dođem malo prije nego krećemo sa snimanjem, da se upoznamo, pružimo si ruku, popijemo kavicu, malo popričamo općenito o životu, da se i oni malo opuste i vide da smo svi, kako se kaže, "ispod kože krvavi". Ja sam uvijek tu da ih ohrabrim, pružim ruku, nasmijem ih... Kad osjete da imaju podršku, lakše se i otvore.

Je li vas netko od njih već rasplakao i koji je vama bio najemotivniji susret s farmerom, ne nužno u ovoj sezoni?

Jooooj, već više puta su me rasplakali. Jednostavno na neke ljudske sudbine ne možete ostati ravnodušni. Najemotivniji susret bio je s našim Brankom koji je izgubio životnu partnericu, ostao sam s osmero djece, i tražio novu sreću... Toliko iskrene tuge i nade u isto vrijeme - to se pamti. Mislim da je cijela Hrvatska plakala sa mnom kad se to prikazivalo. I danas, kad pogledam taj isječak, suze mi krenu. Bilo je i drugih situacija, ali nekako iskuliram. Teško je vidjeti odrasle muškarce da se tako slome, a opet to je samo pokazatelj koliko je u životu ljubav bitan faktor za sreću. Svima im želim da je pronađu.

Farmeri su srce emisije - kakvi su oni privatno, kad kamere nisu uključene?

Pa ne biste vjerovali, ali baš isti. Naši dečki su jednostavni ljudi dobra srca i uglavnom iskrenih namjera. Tu i tamo se nađe u sezoni i pokoji "mangup" kojem godi ženska pažnja, pa se ne mogu odlučiti koga bi i što bi, ali oni su stvarno tamo da bi pronašli nekoga za sretan život udvoje. I tu onda nema glume. A tako je na kraju krajeva i najbolje. Kome se svide, da im se svide upravo onakvi kakvi jesu i da su spremne prihvatiti način života kojim žive.

Imate li osjećaj da se prava ljubav i dalje može pronaći u ovakvom formatu, unatoč današnjem brzom tempu života?

Vjerujem da prava ljubav nema rok trajanja ni format. Ljubav se događa kad se najmanje nadaš, a "Ljubav je na selu" evo već godinama spaja ljude. Svake sezone se netko zaljubi ili oženi. Dapače, čini mi se da baš upravo zbog užurbanog načina života, kad se na jednom mjestu nađu ljudi sa istim željama i namjerama, to onda ide još i lakše. Evo, samo prošle sezone su se spojila tri para. Pa vi sad recite nalazi li ljubav svoj put kroz našu emisiju ili ne?

Koji bi vam savjet dali kandidatima koji se prijavljuju - kako da ostanu svoji i istovremeno osvoje simpatije?

Moj savjet kandidatima je uvijek: budite ono što jeste. Najveća čar leži u autentičnosti, a srce publike i potencijalnog partnera osvajate iskrenošću. I nemojte se bojati ili sramiti ili ustručavati, jer glavna nagrada je vrijedna truda i žrtve.

Što vam je najprivlačnije kod voditeljskog posla, a posebno kod angažmana kao što je ovaj?

Najljepše mi je to što imam priliku upoznavati ljude, njihove priče i osjećaje. Kod "Ljubav je na selu" posebno me ispunjava ta toplina i emocija koju osjetiš na svakom koraku. Naša emisija me provela kroz toliko predivnih krajeva Lijepe naše, i baš mi bude drago kad vidim da neki ljudi još uvijek njeguju i stare običaje i tradiciju. I sama sam odrasla na selu pa kad se sjetim svog djetinjstva i svih uspomena koje nosim iz tog perioda, bude mi baš toplo oko srca kad vidim da ima još uvijek i starih i mladih koji žive neke prave životne vrijednosti.

Vi imate iskustvo i sudjelovanja u showu sličnog tipa, vi ste bili kandidatkinja u "Gospodinu Savršenom", kakva sjećanja nosite iz tog showa, čemu vas je naučilo to iskustvo?

"Gospodin Savršeni" mi je ostao u lijepom sjećanju. Naučio me kako ostati vjerna sebi bez obzira na pritisak i kako iz svake situacije izvući nešto pozitivno. Ova zadnja sezona me prikovala na kauču uz TV i bez obzira na to što sam i sama prošla sve to, bilo mi je prezanimljivo promatrati sve to kao "obični" gledatelj. Zahvalna sam svojim roditeljima što su mi usadili dobar sustav vrijednosti, što se na kraju i vidjelo dok sam i sama bila u ulozi kandidatkinje.

U "Ljubav je na selu" zna biti dramatičnih situacija, koja je vama bila posebno dramatična i napeta i je li vam problem improvizirati kada se pred kamerama odigra neka scena van scenarija?

Bilo je svega - i suza i ljutnje i smijeha. Teško je izdvojiti jednu situaciju. Kada dođemo do finala i kada zajedno pregledavamo isječke kako je bilo na kojoj farmi, mnogima proradi ego. Vidjeti život koji si živio s nekim iz jedne druge perspektive nekima otvori oči, nekima potvrdi ono što su već znali i ranije, a nekima ne sjedne baš najbolje. Tu mnoge stvari izađu na površinu i iskristaliziraju se odnosi. No, kada neke situacije eskaliraju, naučila sam brzo reagirati, jer emocije pred kamerama su stvarne. Tako je kako je.

Kako uspijevate uskladiti svoj posao s agencijom za nekretnine i voditeljskim angažmanom i koje su čari posla s nekretninama, a koje voditeljskog?

Pa rekla bih da je ključ u organizaciji i u podršci i razumijevanju, no isto tako što sam starija i sve više volim i svoje slobodno vrijeme i aktivnosti. Zasad sve ide. Ne zaboravimo da je tu sad i emisija "To je Voyo" koju vodim, što također traži neko svoje vrijeme. No najvažnije je da mi i prodaja nekretnina i vođenje daju osjećaj da pomažem ljudima u važnim trenucima života.

Kakva je situacija na tržištu nekretnina sada, kakve nekretnine se najviše traže i što biste savjetovali svima koji se odluče za prodaju ili kupnju nekretnine, što je najvažnije?

Uh, ova godina je dosta izazovna. Tržište se malo usporilo. Rekla bih da sve ove negativne stvari koje se trenutačno događaju u svijetu pomalo utječu na psihu kupaca. Pa samim time ljudi malo opreznije troše novac. Činjenica je da je kod nas u Hrvatskoj, a naročito u Zagrebu, kvadrat stana postao baš skup, pa je jednoj mladoj obitelji ili samcu prilično izazovno pronaći nekretninu koja je u skladu s njihovim mogućnostima. Savjetujem svima da budu strpljivi, da paze na sve detalje i da si uzmu dobrog agenta.

Kako reagiraju vaši klijenti kada shvate da ste lice s ekrana, pomaže li vam to u poslu s nekretninama i kako se nosite s popularnošću?

Kad me prepoznaju, najčešće se razvije lijepa, opuštena komunikacija. Popularnost ponekad pomogne u poslu, ali uvijek se trudim da profesionalnost bude na prvom mjestu.

Otkrili ste početkom godine da ste u vezi, gdje ste upoznali svog partnera i čime vas je privukao?

Šta da kažem, osim da s proljećem i ptičice glasnije cvrkuću, pa tako i ja!:) Kad je nešto dobro, bolje o tome što manje pričati, a više živjeti.

Što je po vama potrebno za zdravu i uspješnu vezu i koje lekcije ste naučili iz svojih bivših veza?

Za zdravu vezu najvažniji su iskrenost, podrška, poštovanje i puno smijeha. Bez humora teško. Jer ljepota i dobar izgled su prolazni, a netko s kim ti je lijepo i zabavno - to traje vječno. Ili bi barem bilo lijepo da traje vječno. Što se tiče mojih prijašnjih ljubavi, sve su to bili odlični momci. Svaki od njih je imao utjecaj na ovo što sam danas i kako danas vidim muško-ženske odnose. Naučila sam se biti tolerantna i strpljiva, svakodnevno vježbam zahvalnost, ne samo u ljubavi, već i u drugim segmentima života i to zapravo najviše pomaže meni, jer se uvijek trudim vidjeti lijepe stvari u nekom odnosu.

Kako provodite slobodno vrijeme kad ne snimate? Imate li neki hobi koji vas opušta?

Volim otići na ples, neki dobar wellness, ljeti more liječi sve boljke, a u gradu šuma, Sljeme i priroda. Društveni sam tip pa ne mogu zamisliti život bez prijatelja i druženja, a volim i zanimljive gradske događaje, koncerte i evente.

Kad biste mogli živjeti bilo gdje na svijetu - selo, grad, planina ili more - što biste odabrali i zašto?

Najsretnija bih bila kada bih tijekom godine mogla živjeti u gradu i uživati sve blagodati veće sredine, a onda ljeti u mom malom selu na moru. Naše malo morsko mjesto ima tu neku posebnu energiju, tamo vrijeme nekako drugačije i sporije teče. Zagreb volim - to je moj dom zadnjih 28 godina i nekako mi se podvukao pod kožu. Što će budućnost donijeti - to još uvijek ne znam, ali svakako dom je tamo gdje su voljeni ljudi.

Koja vam je neostvarena želja u poslovnom i privatnom životu, što biste voljeli ostvariti u ovoj 2025. godini?

U poslovnom smislu - voljela bih razviti još jedan projekt vezan uz televiziju. Privatno - želja mi je više putovati i jednostavno uživati u malim stvarima s dragim ljudima. Želje su skromne, nisu velike, ali u ovom užurbanom svijetu i male želje se nekad čine velike.

