Voditeljica Dnevnika zapjevala u programu: 'Mi ćemo zapamtiti gdje smo bili kada su vatreni pobijedili veliki Brazil'

Pobjeda naših vatrenih sinoć se slavila po cijeloj Hrvatskoj do dugo u noć. Oni koji su se u to vrijeme našli na poslu nisu propustili proslaviti, a među njima su i televizijski novinari i voditelji koji su se u to vrijeme našli na poslu. Dnevnik 2 na HRT-u sinoć je vodila i uređivala Marta Šimić Mrzlečki, a prije vijesti iz sporta nije propustila priliku kako bi si ispunila jednu želju. Naime, Marta je zapjevala prije nego je voditeljsku palicu prepustila kolegi Borisu Jelaviću.

- Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori – zapjevala je Marta uz veliki osmijeh, a u pjevanju joj se pridružio i kolega.

- Borise uvijek sam htjela zapjevati u Dnevniku. Ovo je bila idealna prilika! Urednici nam neće zamjeriti, jer ovo je veliki dan za Hrvatsku. Mi ćemo zapamtiti gdje smo bili 9. prosinca 2022. Vodili smo Dnevnik, vatreni su pobijedili veliki Brazil - rekla je prije nego je voditeljsku palicu prepustila kolegi, a cijeli video objavljen je i na TikTok profilu HRT-a.

U komentarima su im brojni pratitelji uputili podršku. „Bravo!“, „Ma tako i treba“, „Bravo za predivnu voditeljicu! Srce kao kuća, dišemo kao jedno! Hvala vatreni!“, pisali su.

Podsjetimo, Šimić Mrzlečki već neko vrijeme možemo gledati kao voditeljicu Dnevnika, a živi u Bjelovaru odakle svaki dan putuje na posao. Marta je dugi niz godina u braku s bivšim nogometašem i današnjim trenerom Alenom s kojima ima i sina Adama koji se od malih nogu bavi nogometom.

- Adam je rano počeo trenirati nogomet, što i nije čudno s obzirom na to da je praktički odrastao na bjelovarskom stadionu. Alen je tamo trener pa, kada bih ja radila, on bi bio s njim, a tako je i danas – rekla nam je Marta u intervjuu prije dvije godine kada je otkrila i da Alen trenira Adama.

