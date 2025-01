Vjera mi je pomogla u ozdravljenju od depresije, čitavo vrijeme samo sam u Bogu nalazio nadu i snagu

Popularni izvođač suvremene duhovne glazbe Alan Hržica predstavio je novu pjesmu "Aleluja u meni". Pjesma govori o ljudskom obraćenju i otkupljenju od grijeha posredstvom beskrajne Božje milosti, a nastala je u suradnji s Nerom Marušić, autoricom koja potpisuje tekst i glazbu pjesme. Uz novu pjesmu premijerno je objavljen i spot koji je režirao Milo Ostović, a osim u zagrebačkom studiju, sniman je i u prekrasnim krajolicima na otoku Krku i u Delnicama. Nova pjesma i spot odlična su uvertira za skorašnju Večer slavljenja koju će Hržica održati u splitskoj dvorani Gripe 25. siječnja.

Veliki koncert na splitskim Gripama je pred vratima. Što publici pripremate i što ona može očekivati od ovog posebnog događaja? Publika može očekivati duhovnu okrepu i lijepu večer kršćanske duhovne glazbe. To će biti večer nade i dubokog doticanja duše u kojem će svatko imati svoje vrijeme za molitvu za neku određenu potrebu, nakanu, za svoje čežnje, bolesti, a ujedno će moći proslaviti dar života koji nam je Bog dao. U zajedništvu s drugim ljudima uživati i kušati Božju ljubav, to je neizrecivo. Večeri slavljenja mnogima su promijenile život. Ništa se ne može izgubiti, a može se puno dobiti.

Split je poznat po svojoj toploj i strastvenoj publici. Ima li za vas poseban značaj nastupati u ovom gradu i što vas veže uz Split i Dalmaciju? Da, u Splitu sam u listopadu 2022. imao nezaboravan koncert. To je bio jedan od najljepših i najvažnijih koncerata u mom životu. Iako sam bio oslabljen prehladom, publika je reagirala na način koji nikada neću zaboraviti, nosili su me pjesmom kroz cijelu večer. Bila je to čudesna noć. Cijela ekipa iz benda i ja uzbuđeni smo što što ćemo još jednom imati čast raditi dvoranu Gripe. Takvi događaji traže mnogo resursa, snage i vremena u samoj pripremi pa nakon takve “Večeri slavljenja“ obično sanjam o nekom zasluženom odmoru. Ipak, odmah sljedeći vikend nakon Splita već me čeka nastup u Austriji, tako da će odmor ovaj put biti vrlo kratak.

Ovog tjedna predstavili ste i novu pjesmu "Aleluja u meni". Možete li nam otkriti nešto više o inspiraciji koja stoji iza nje i kako je nastajala? Autorica pjesme "Aleluja u meni" je Nera Marušić, mlada majka koja kaže da je uzburkano more bilo njezina inspiracija za pjesmu. Jedne noći, dok je u sebi nosila puno boli, otišla je na morski žal, a valovi su snažno udarali o obalu. Tamo se isplakala, a ti su joj valovi pomogli prisjetiti se da život nije samo borba, već i ljepota, čak i kad se sve događa istodobno. Kad je pustila tu bol, iz nje je spontano krenula melodija nade. I baš tada, iz dubine njezine duše, pojavile su se riječi: 'Tvoja krv oproštenja, Tvoja krv izmirenja nek poteče' i 'Aleluja u meni, aleluja. Kaže da je taj trenutak bio iscjeljujući, a ostatak pjesme dolazio je prirodno, vođen nadom koju je osjećala u srcu. Čim sam čuo njezinu pjesmu koju je otpjevala svirajući gitaru i poslala mi je u poruci, znao sam da to moram snimiti.

Poznati ste kao osoba koja otvoreno govori o vjeri. Koliko je vjera oblikovala vas kao osobu i glazbenika? To je uvijek isprepleteno. Kao i u svemu gdje se želi učiniti nešto više u životu, bitna je predanost. Prvenstveno, predanost molitvi, kako bih srcem mogao biti uronjen u Božju riječ koja mi služi kao inspiracija za pjesme. Iz takve pozicije unutarnjeg osjećanja kasnije izvodim te pjesme, nastojeći da one prenesu istu dubinu nadahnuća. Nastojim biti pomiren s Bogom u sebi i njegovati odnos s Njim. Daleko sam ja od nekog savršenog vjernika, borim se, ali ga ljubim i trudim se mijenjati. Osjećam napredak koji je uvijek praćen Njegovom neizmjernom ljubavlju, a upravo mi ta ljubav daje mir i sigurnost da se bavim ovim vrlo osjetljivim i odgovornim pozivom.

Borba s depresijom tema je o kojoj ste hrabro progovorili u javnosti. Kako ste u toj fazi pronašli snagu i je li vjera bila ključna u tom procesu? Jest, vjera mi je puno pomogla u ozdravljenju od depresije, jer sam čitavo vrijeme samo u Bogu uspijevao pronaći nadu i snagu da će to na kraju izaći na dobro. Bio sam premlad da bih se prepustio toj nemoći i da bih odustao od borbe. Imao sam samo 22 godine kada me ta nevolja pogodila, i to usred mladalačkih ludosti i bezbrižnosti. Ozdravljenje sam doživio nekoliko godina poslije. Pridržavao sam se svih savjeta medicinske struke i liječnika, no na kraju sam uvjeren da sam Božjom milošću ozdravljen jer se to dogodilo doslovno preko noći. Kako se u narodu kaže, kao rukom odneseno. Nikad poslije više nisam imao tih muka. Bilo je to teško i užasno razdoblje u mom životu, ali to je sada iza mene.

Kroz svoje pjesme i svjedočanstva, postali ste uzor mnogima. Koja bi bila vaša poruka ljudima koji se bore s vlastitim unutarnjim borbama? Samo ustrajnost. Nakon svakog padanja, dizanje i pravim putem naprijed. Otkriti značenje znakovite rečenice: Ja sam put, istina i život. Zaroniti u dubine tog shvaćanja i spoznati da je Isus putokaz na svakoj raskrsnici tvoga života. Ponekad to ide protiv naše volje i želja, ali je jedina garancija da s Njime nećemo pogriješiti. Ući u Njegovu blizinu, koja sve čisti i pročišćava, uklanja ono što ne valja i zadržava ono pravo. Ono što je s Njime građeno opstat će, dok će sve ostalo uvenuti i nestati. Samo hrabro uz Boga, i brda će se premještati.

Obitelj igra važnu ulogu u vašem životu. Kako usklađujete obiteljske obaveze s profesionalnim izazovima u glazbenoj industriji? Uživam u obiteljskom životu, a prvog sina Davida dobio sam u 40. godini. Zrele godine ipak donose veću svjesnost o daru života i daru djeteta. Kada sam ga prvi put vidio kako se kreće na ultrazvuku, doživio sam erupciju sreće i radosti kakvu nisam nikad mogao zamisliti. Pa nakon toga onaj osjećaj prvog micanja dok je još bio u Ricardinu trbuhu, od uzbuđenja nisam mogao spavati. Dan njegova rođenja, kada je medicinska sestra izašla iz sale i dala mi ga na ruke, bio je dan kada sam zagrlio cijeli svemir. To je bio najljepši dan u mom životu. Od tog trenutka dodatno sam se promijenio kao čovjek, i sva žrtva oko djece za mene je samo čista ljepota života. Leon je poslije sve dodatno začinio svojim dolaskom i taj me malac razvalio do kraja od ljubavi. Supruga i ja se zaista osjećamo kao sretni ljudi. Imamo Boga, obitelj, jedno drugo, zajednicu, prijatelje i radimo poslove koje volimo. Imamo sve.

Na vašim nastupima često vlada vrlo emotivna atmosfera. Postoji li neka dirljiva priča iz publike koja vas je posebno dotaknula? Da, postoje brojne priče i svjedočanstva, toliko njih da ih se svih ne bih mogao ni sjetiti. Ipak, jedna od posljednjih posebno mi se urezala u sjećanje. Riječ je o mužu i ženi koji više od sedam godina nisu mogli imati djece. Nazočili su duhovnoj obnovi koju sam održao u Münchenu u listopadu 2024. godine. Tijekom molitve posvećene daru života i mogućnosti začeća, posebno onima koji se suočavaju s teškoćama na tom području, ta je žena osjetila trnce u tijelu i ispunila se velikom nadom da će dobiti dijete. Prošlog mjeseca taj mi je bračni par pisao i javio radosnu vijest da je dotična gospođa trudna već dva mjeseca, što se vremenski podudara s razdobljem odmah nakon vikenda u Münchenu. To me svjedočanstvo duboko ganulo, ali zabilježili smo i mnoga druga. Bog je zaista divan.

Kad se osvrnete na svoje početke, jeste li ikada mogli zamisliti da ćete biti ovdje gdje ste danas? Što biste poručili mlađem sebi? Nisam ni u snu mogao zamisliti da ću se baviti ovim čime se bavim sada. Bio sam fino odgojen, ali po tipu sam više bio neka baraba nego čovjek crkve. Živio sam sto na sat, noću bih ostajao budan, a po danu spavao. Onako, bećarski život. Poslije je estrada učinila svoje, doživio sam i puno glamura oko sebe, ali nisam uživao u činjenici da sam dio njega. Ipak sam bio momak iz kvarta, a ne šminker. Da ću se baviti duhovnom glazbom, završiti teologiju i postati evangelizator, to nitko tko me dugo i dobro poznaje ne bi mogao prognozirati. Ipak, moram napomenuti da sam i prije obraćenja živio po nekim ispravnim kodeksima. Možda su bili više ulični, ali bili su u načelu ispravni.

Vaš rad ima i širu duhovnu misiju. Vidite li se više kao glazbenik ili kao netko tko kroz pjesmu nosi poruku nade i vjere?Izvrsno pitanje, hvala. Za mene su oba aspekta mog rada jednako važna i potpuno izjednačena. Jedno i drugo savršeno se nadopunjuju. Puno čitam, pišem i radim na teološko-katehetskom području, pripremajući duhovne nagovore za misije u koje odlazim. Istodobno, posvećujem se glazbi, pjesmama, sviranju i pjevanju. Spojio sam ta dva polja rada i osjećam da bih bio osobno zakinut kada jedno od toga ne bih živio i radio. Sretan sam kada se i jedna duša obrati Bogu, a vjerujem da me Gospodin za to pripremao cijeli moj život. Na svaku misiju i putovanje odlazim kao neki sportaš na derbi – pripremljen, uvježban, spreman i radosnog srca. Ništa mi nije teško, ni pusti prijeđeni kilometri, ni često teški uvjeti putovanja, ni nespavanje. Uživam i istinski volim to što radim.

Kako provodite slobodno vrijeme? Imate li kakve hobije? Puno je obaveza, kako radnih, tako i obiteljskih. No kada se pojavi neki prostor za slobodno vrijeme, volim ga provesti s prijateljima za stolom. Poznat sam po tome da sastanke često obavljam uz grah u nekom toplom, obiteljskom restorančiću gdje se pripremaju domaća variva. Tu se osjećam opušteno i mirno. Moja supruga voli izlete, pa me često izvuče iz "jazbine". Iako u početku nerado izlazim, poslije mi bude drago što smo se obiteljski pokrenuli. Recimo, moje savršeno ljetovanje uvijek je u malom mjestu Brna na Korčuli, odakle potječe moja majka (točnije iz Smokvice). Da nema moje supruge i nastupa, vjerojatno ne bih izašao iz Brne. Najbolje se odmaram u domaćem okruženju.

Postoji li nešto što publika možda ne zna o vama, a što biste rado podijelili? Hm, nešto što još nitko ne zna je to da sam počeo kuhati u zadnje vrijeme. To je trenutno moj novi projekt u koji sve više ulazim. Za sada ide dobro, a s vremenom bih volio proširiti svoj "menu". Kako je moj radni prostor u našem stanu, smješten na svega nekoliko metara od kuhinje, sve bi to moglo u budućnosti dobro funkcionirati zajedno. Vidjet ćemo u kakvog ću se kuhara prometnuti. Možda to bude hop, a možda flop.

