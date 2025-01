Tko je pjevač benda koji je favorit Dore? Suprugu je upoznao u duhovnom kampu, a zbog jedne pjesme otkazan im je nastup

Sudeći po broju pregleda na YouTubeu jedan od favorita ovogodišnje Dore je i grupa Ogenj iz Koprivnice čiji je pjevač Tomislav Mihac Kovačic (38), a bend je na glazbenoj sceni od 2015. godine. Počeli su kao akustični trio, a s vremenom su se razvili u četveročlani sastav koji predstavlja spoj rocka, punka i tradicijske glazbe s podravskim korijenima. Klub Močvara je 2023. godine otkazao nastup ovom bendu koji je trebao nastupiti kao predgrupa legendarnih keltskih punkera The Ramjacks. Razlog? Ogenj je u svojoj pjesmi "Duša" propagirao pro life tematiku, a to se nije svidjelo vodstvu udruge građana koja stoji iza Močvare.

– Dobio sam informaciju od organizatora koncerta Hangtime Agency kako je sporna naša pjesma "Duša". Ja se nikad nisam skrivao, svi znaju tko sam i što sam. Naš bend nije kršćanski ni evangelizatorski, no ne možemo kriti da smo vjernici. Iz Močvare su rekli kako svjetonazorski to ne podržavaju. Inače, bio je još jedan slučaj kad su nam otkazali slučaj u Močvari, no organizatori su nas premjestili na drugo mjesto. Žao mi je da moramo prolaziti kroz to i gubiti svirke. Krivo nam je da nećemo svirati s Ramjacksima, jer smo bratski bend. A ništa, idemo dalje – kazao nam je tada Tomislav Mihac Kovačic, frontmen Ogenja.

"Duša" je balada u kojoj je Mihac Kovačic govorio o nerođenom djetetu koje se obraća majci. Tomislav je u braku sa suprugom Anom i imaju troje djece kojima su dali biblijska imena Job, Ruah i Ruta. – Anu sam upoznao na duhovno-rekreacijskom kampu za mlade Modrave i odmah se zaljubio u nju, ali i ona u mene. Krenuli smo se dopisivati i nalaziti i malo pomalo, postala mi je cura – ispriča je Tomislav za Glas Podravine o tome kako je upoznao suprugu. Dok su još bili u vezi pisali su jedno drugome ljubavna pisma. – U to vrijeme bile su neke čudne tarife s malo minuta i sms-ova i mi bismo to brzo ispucali pa nam nije bilo druge nego napisati sve što smo si htjeli reći. To nam je iznimno draga i simpatična uspomena koje se vrlo često i rado sjetimo – prisjetio se Tomislav u ovom intervju.