FOTO Maja Šuput javila se iz daleke destinacije, a posebno je naglasila jedan dio tijela

monika mihajlović

Zagrebačka glumica boluje od multiple skleroze o kojoj je progovorila: 'Počela sam postavljati pitanja'

"Imam dosta lagani oblik multiple skleroze. Postoje naši suborci koji imaju puno težu kliničku sliku i proživljavaju vrlo, ajmo reći, ružne simptome. Ja sam blagoslovljena time što je moja bolest prilično blaga pa ja nemam puno tih simptoma koji me ograničavaju u svakodnevnom životu. U početku je to bilo, znači dijagnoza je postavljena neuritisom, odnosno izgubila sam dio vida na jednom oku i tako smo došli do dijagnoze", rekla je ranije.