Višnja o Darku nakon izlaska iz showa: 'Osjećam se povrijeđeno nakon sto sam vidjela njegove izjave'

RTL-ov sociološki eksperiment "Brak na prvu" napustili su Višnja i Darko koji se od početka showa nisu slagali. Par je to koji nije želio otići, no njihov ostanak značio bi još jedan tjedan kao nefunkcionalan par. To su odlučili prekinuti eksperti koji su odlučili da će napustiti show. Oni smatraju da je ovaj par u svom odnosu došao do točke bez povratka. “Kada sve zajedno zbrojimo i podvučemo crtu, zbog svih izjava koje ste sami izgovorili, više puta jedno o drugom, ustrajući u tome, naša odluka je da, nažalost - odlazite”, priopćio je psiholog Matej Sakoman odluku stručnjaka Višnji i Darku. Višnja to nije najbolje prihvatila: “Vi nama niste dali šansu. I to je vaša greška, ne naša.” Misli da su ona i Darko imali premalo vremena. “Činjenica je da je vaš odnos bio izrazito disfunkcionalan”, pojašnjava joj Sakoman, s čime se Višnja slaže. Darko misli jednako: “Slažem se u tome da je naš odnos bio toksičan i nije imao dobre temelje. Višnja je puno pridonijela tome jer se nije htjela otvarati.”

Višnja, na kraju, mijenja mišljenje: “Ovo bi ionako bila moja odluka – da ja odlazim. Mislim da mi to ne treba u životu.” No, psihoterapeutkinja Iva Stasiow poručuje Višnji i Darku da su dobrodošli nastaviti graditi svoj odnos, ali izvan eksperimenta “Brak na prvu”: “Vi imate priliku i nakon svega ovoga - pokušati.” Višnja je bila tužna što odlazi, ponajviše zbog ostalih kandidata, no ne i Darko. „Osjećam se opušteno, drago mi je što nije dulje trajalo. Baš sam razočaran, iscrpljen od svega što se događalo između Višnje i mene i zbog te cijele situacije“, iskreno je rekao.

Nakon reakcije u showu, i kada su se malo ohladile stvari, Višnja je u razgovoru za RTL.hr iznijela što misli o svemu. Višnja je komentirala zašto je napisala da ostaje u 'Braku na prvu' i otkrila je li očekivala odluku stručnjaka da ona i Darko napuštaju sociološki eksperiment. "Iskreno, dugo sam vagala tu odluku. Znala sam da stvari među nama ne funkcioniraju onako kako bih željela, ali htjela sam biti sigurna da sam pokušala sve i da izlazim iz eksperimenta čiste savjesti. U tom trenutku odlučila sam ostati kako bih još jednom dala priliku i vidjela postoji li prostor za promjenu – više radi sebe nego bilo kog drugog", rekla je, pa otkrila što je njoj predstavljalo najveći problem u odnosu.

"Najveći izazov bio je nedostatak emocionalne povezanosti i međusobnog razumijevanja. Imali smo jako različite vrijednosti i pristup odnosu, što je dovodilo do nesporazuma i nesklada u komunikaciji", rekla je te istaknula da je imala osjećaj da će biti ovakva odluka stručnjaka. "Osjetila sam olakšanje. Iako nije lako priznati da nešto nije uspjelo, puno je teže ostajati u nečemu što ti ne donosi mir. Odlazak je za mene bio čin poštovanja prema sebi", rekla je te dodala da još vremena u ovom odnosu ne bi bilo od pomoći. Smatra i da je dala šansu Darku.

"Bila sam otvorena, iskrena, popustljiva. Davala sam šanse, praštala, što se sve moglo i vidjeti i pristupila svemu bez predrasuda. Ali šansa ne znači zaboraviti sebe ili tolerirati ono što ne osjećaš kao ispravno. Bila sam fer, i to mi je najvažnije. Isto ne mislim i za Darka, osjećam se povrijeđeno nakon sto sam vidjela njegove izjave i to da se privatno predstavljao na jedan način, a u društvu na drugi. Nisam mogla pretpostaviti njegov sljedeći korak i shvatiti što on želi jer nismo dobro komunicirali", rekla je te istaknula da misli da nema potrebe da ostanu u kontaktu.

