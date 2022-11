Ivana Plechinger: Baka koja mi je trebala biti utočište u velikom gradu me izbacila na ulicu

Glazbenica i voditeljica Ivana Plechinger s 39 godina je doživjela moždani udar i nedavno je rekla kako je nakon toga promijenila sve u sebi i oko sebe, te da ju je način na koji je živjela doveo gotovo do samouništenja. Nedavno je objavila novu knjigu "Da Sam Ovo Barem Znala Ranije" koja je nastavak njezine uspješnice "Ono što ostaje, uvijek ljubav je".

U novoj knjizi Ivana opisuje kako je proživjela i preživjela neke od najtežih životnih situacija, te daje konkretne savjete o tome kako da si pomognemo kad se idući put nađemo pred raznim životnim izazovima. Njezina majka je preminula kada je imala 39 godina, a Ivana je tada bila 12 godišnjakinja i kako je ispričala u intervju za Gloriju to jr jako utjecalo na nju i bojala se da je u životu čeka još tragedija. Ispričala je i kako je kao 16-godišnjakinja preselila k baki u Zagreb i umjesto utočišta kojem se nadala da će joj baka pružiti dogodilo se suprotnom i kod nje je samo još više razvilo strah od napuštanja koji se rodio nakon što joj je majka preminula.

- Sa šesnaest godina iz Našica sam se preselila u Zagreb k baki koja me nevoljko primila i vrlo brzo su se počeli nizati problemi, nerazumijevanja i učestali pozivi mom tati koji je sa strepnjom poslao kćer u veliki grad samo par godina nakon što smo ostali bez mame, no nitko me nije mogao pripremiti na ono što me dočekalo kod bake. Bilo je to vrijeme očaja za mene jer jedina osoba koja mi je trebala biti utočište u velikom gradu me izbacila na ulicu. Naposljetku sam završila u učeničkom domu. Puno godina kasnije shvatila sam da se od tereta zamjeranja lome samo naša leđa, a taj drugi tko nam je nanio zlo može uživati nesmetano u svom životu.- iskreno je ispričala u intervju za Gloriju. Dodala je kako trebamo oprostiti zbog sebe, jer si sami trebamo biti najvažniji i zaslužujemo oprost kako bi mogli ići mirno i sretno kroz svoj život.

