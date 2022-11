Teška životna priča: Bila je jedna od najplaćenijih glumica, a zbog braka sa 16 godina mlađim glumcem i danas ima traume

Američka glumica Demi Moore ovih dana proslavila je okrugli 60. rođendan, no život ju nije mazio, a obožavatelji su detalje mogli pročitati i u njezinoj ''Inside out''. Rođena je 11. studenog 1962. godine u Roswellu u Novom Meksiku kao Demetria Guynes. Kada ju je rodila, njezina majka Virginia imala je tek 19 godina, a biološki otac Charles Harmon napustio ih je i prije njezina rođenja, a njezina majka ubrzo se udala za njezinog očuha Dannyja Guynesa koji je dodatno poljuljao obiteljske odnose.

Naime, njezina majka imala je problema s alkoholom, a sve više je počela piti upravo uz svog drugog supruga što je dovelo do zlostavljanja i loših odnosa, ali i čestih selidba sve dok se nisu skratili u Los Angelesu.

Demi je često alkoholizirana majka Virginia vodila u razne klubove da bi privukla pažnju muškaraca, a jednom prilikom se vratila sama u stan gdje je naišla na nepoznatog koji muškarca koji ju je silovao. Glumica je u knjizi otkrila kako je to bila odvratna majčina izdaja, iako ju je čak nekoliko puta spasila od sigurne smrti. Njezin očuh počinio je samoubojstvo kada je imala 17 godina, a majka je nakon toga sve dublje tonula u svijet alkohola pa je Demi bila prepuštena sama sebi. Srednju školu nikada nije završila, a kako bi zaradila nešto novaca, radila je razne poslove. Veliki oslonac bila joj je glumica Nastassja Kinski koja je Demi uvjeravala kako je rođena da postane velika filmska zvijezda.

Prvu ulogu dobila je 1981. u filmu ''Choices'', a godinu dana kasnije dobila je glavnu ulogu u hororu ''Parasite''. Svjetsku slavu i prekretnicu u karijeri donijela joj je uloga u filmu ''Duh'' s Patrickom Swayzejem i Whoopi Goldberg koji je doživio golemi uspjeh, a nakon njega, uloge su se samo nizale pa je glumila u filmovima poput ''Malo dobrih ljudi'', ''Razotkrivanje'', ''Nemoralna ponuda'', ''Striptiz'', ''G.I. Jane'' i brojni drugi. Kako joj je rasla popularnost, javnost je sve više zanimao i njezin privatni život.

I prije velikog uspjeha, kada je imala samo 17, udala se za prvog supruga, dvanaest godina starijeg Freddyja Moorea čije prezime nosi i danas. Njihov brak potrajao je do 1985. godine, a utjehu je pronašla u kolegi Emiliju Estevezu s kojim je bila u vezi tri godine. Iako su ljubav trebali okruniti brakom, Demi je vjenčanje otkazala.

Zbog droge je privremeno bila bez uloge u seriji ''General Hospital'', no primljena je natrag na set kada je pristala otići na rehabilitaciju. Za svog drugog supruga i oca triju kćeri - Rumer, Scout i Tallulah, glumca Brucea Willisa udala se se 1987. u Las Vegasu, a godinu kasnije stigla im je prva kći. Ubrzo nakon poroda vratila se na velika platna, no do uloge Molly u filmu ''Duh'' nije imala zapaženiju ulogu.

Mnogi su Demi zamjerili golišave fotografije. Naime, postala je prva poznata dama koja se skinula u potpunosti gola u visokom stupnju trudnoće i pozirala za naslovnicu Vanity Faira. Godinu dana nakon rođenja kćeri Tallulah, Demi je prihvatila ulogu u filmu ''Striptiz'' te je tako postala najplaćenija holivudska glumica.

S majkom se pomirila tek 1997. godine kada joj je dijagnosticiran tumor na mozgu, a uz nju je ostala do njezine smrti. Nova životna drama dogodila se samo nekoliko dana prije majčine smrti kada su ona i Bruce šokirali su javnost objavivši da se rastaju nakon više od 10 godina braka.

Nakon propalog braka s kćerima se preselila u Idaho gdje se posvetila njihovom odgoju, a povratak na velika platna imala je 2003. u filmu ''Charliejevi anđeli 2: Punom brzinom''. U to vrijeme započela je vezu s 15 godina mlađim glumcem Ashtonom Kutcherom. Mnogi su tada tvrdili kako je riječ o predstavi za javnost no ljubav su okrunili brakom 2005., a brak je potrajao šest godina kada su krenula šuškanja o njegovoj nevjeri.

Naime, djevojka je u javnost izašla s pričom kako je provela noć s Ashtonom na njihovu šestu godišnjicu braka. Iako su pokušali spasiti ljubav te su čak otišli na na duhovnu obnovu u Izrael, nije bilo spasa. Brak je službeno okončan 2013., a prije toga dogodio se jedan od njezinih najtežih perioda. Zbog svega što joj se događalo u životu počela je upadati u depresiju.

-Išla sam prema dnu, pomalo uništavajući samu sebe i bez obzira na sav uspjeh, nikada se nisam osjećala dovoljno dobrom- priznala je glumica koja je zbog svega završila na rehabilitaciji zbog ovisnosti, ali i poremećaja u prehrani. O detaljima njihove veze

Demi je pisala u memoarima 'Knjiga iznutra' i nikada nije krila da ju je suprug varao. Među njegovim ljubavnicama bile su i poznate dame - Brittney Jones i Sarah Leal. Ipak, glumica je svojedobno otkrila da je pristajala na puno toga što nije željela kako bi ugodila suprugu. Pristala je i kad joj je predložio seks utroje.

-Htjela sam mu pokazati da mogu biti zabavna i sjajna, ali znam da je to bila pogreška- rekla je Demi.

Između ostalog, otkrila je da ju je Ashton zamolio da mokri po njemu, a ta pikanterija izazvala je opću pomutnju u javnosti.

-Bilo je tako ponižavajuće i odvratno, još uvijek imam traume zbog naše veze.

Demi je otkrila da je glumac namjerno javno podijelio njezine intimne fotografije samo kako bi je osramotio u javnosti. Takav je slučaj i s poznatom fotografijom na kojoj je samo u bijelom donjem rublju, a za koju je Kutcher tvrdio da je šala.

-Bilo je vrlo zbunjujuće. Poticao me da pijem, ali ako sam pretjerala, dao bi mi do znanja kako se osjeća pokazujući fotografije poput one na kojoj sam noć prije naslonila glavu na wc. Činilo se kao šala, ali me je zapravo posramilo.

Podsjetimo, glumica je nedavno potvrdila vezu s 13 godina mlađim švicarskim chefom i vlasnikom restorana Danielom Hummom, a vezu je nedavno službeno potvrdila objavivši zajedničku fotografiju na Instagramu.

Moore je podijelila nekoliko fotografija s njihovog nedavnog putovanja u Pariz zajedno s voljenim psom Pilafom. Na jednoj od fotografija vidi se Daniel kako je ljubi u čelo. Također je podijelila snimke na kojima uživaju u teniskom meču na French Openu u Parizu. Humm je, poznat po druženju sa slavnima poput Meghan Markle i Lauren Powell Jobs, a par je prvi put snimljen početkom ožujka u prvim redovima na reviji modne kuće Chloe tijekom pariškog Tjedna mode.

VIDEO Krenula nova sezona serije Kruna: Prikupila je mnogo negativnih kritika i prije izlaska epizoda!