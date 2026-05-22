'TEOLOGIJA TIJELA 2.0'

VIDEO Studentski vjeronauk završio uz posebnog gosta - Gibonnija. Pogledajte dio atmosfere s ovog susreta

Split: Panel na temu razvoj glazbene industrije
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
22.05.2026.
u 08:37

Sezonu studentskog vjeronauka 25/26 priveli smo kraju u intimnom ozračju, uz posebnog gosta, Gibonnija, te njegov pogled na vjeru, prijateljstvo i ljubav. Kroz jednostavnost kojom povezuje duhovni i svakodnevni život, Gibo nas je podsjetio koliko je važno zastati, osluhnuti, i u malim stvarima prepoznati Njegovu prisutnost. Gibo, hvala ti od srca na ovoj večeri!, napisao je na Instagramu don David Alojzije Leskovar i uz objavu je dodao fotografije i video s druženja Gibonnija i mladih koje se održalo na Jaranu u crkvi Svete Mati Slobode. U videu je glazbenik iz Splita zapjevao svoju pjesmu "Udica", a ispod objave javili su se i pojedinci koji su bili prisutni na ovom susretu i poručili su kako je bilo predivno.  Gibonni je o svom pogledu na vjeru pričao u sklopu studentskog vjeronauka i njegovo druženje sa studentima bio je posljednji studentski vjeronauk u ovoj godini. 

"Drage studentice i studenti, dolazimo do posljednjeg studentskog vjeronauka u ovoj akademskoj godini i naš ciklus „TEOLOGIJA TIJELA 2.0” privodimo kraju na poseban, pomalo drugačiji način. Kroz protekle susrete otvarali smo teme ljubavi, čežnje, ranjivosti i ljepote ljudskog srca, a često su nas na tom putu pratili stihovi jednog hrvatskog kantautora. Njegove pjesme kao da znaju dotaknuti ono što ponekad teško izgovaramo, a duboko nosimo u sebi. Ovaj puta nećemo ostati samo na citiranim stihovima. Bit će to i prilika za susret s njim. Na završni vjeronauk dolazi nam poseban gost iznenađenja — Gibonni!", napisao je studentski kapelan don David Leskovar uoči ovog susreta kojim je najavio dolazak poznatog glazbenika. 
