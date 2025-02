VIDEO Nina Badrić našalila se na svoj račun pa zapjevala veliki hit, javile joj se poznate Hrvatice

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica, Nina Badrić, posljednjih dana uživa na egzotičnom Tajlandu, a najljepše trenutke svakodnevno dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama. Pritom prevladavaju fotografije u kupaćim kostimima ili elegantnim večernjim haljinama, no glazbenica se sada odlučila na novo iznenađenje. Naime, objavila je video u kojem pjeva.

- Danas ispunjavam želje - napisala je šaljivo Nina u opisu snimke na kojoj pred okupljenima, njoj poznatima i nepoznatima, izvodi ni manje ni više nego globalni hit američke glazbenice Alicie Keys 'If I Ain't Got You' iz 2003. godine. Iz priloženog čujemo da je Badrić prihvatila težak zadatak i besprijekorno ga obavila, demonstrirajući još jednom zavidne vokalne sposobnosti.

Zagrepčanki su se u komentarima javile brojne poznate Hrvatice. Bivša Miss Dalmacije Viktorija Rađa napisala je "Hell Yeah", dok je poduzetnica Jasmina Bagarić dodala "Jel oni znaju tko im je došao, ili bolje reći - jesu li svjesni ?? Sjeti se što sam ti rekla! NEBO", poručila je prijateljici. - "Draga Nina, odem na tvoj profil da mozak odmorim", "Kad uživaš u svom poslu i na godišnjem", "Blago onom ko te sluša" - samo su neki u nizu komplimenata na Ninin račun.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno svoje obožavatelje počastila novom objavom na Instagramu, ovaj put s egzotičnog Tajlanda. Nina, koja je nedavno proslavila 30 godina karijere, izgleda sretno i opušteno u crnom jednodijelnom kupaćem kostimu na pješčanoj plaži otoka Koh Samui.

U opisu objave, Nina citira: "Nije život kratak, nego se mi kasno sjetimo živjeti", uz hashtagove #ninabadric #vacaymood #thailand. Ova mudra misao potaknula je brojne pozitivne reakcije njezinih pratitelja. Fotografija prikazuje Ninu kako nasmiješena pozira, a u pozadini se nazire predivno plavo more i pješčana obala.

Komentari ispod objave su prepuni komplimenata. Obožavatelji i prijatelji pišu: "Uživaj mila moja", "Oduzimaš dah, ne samo jedan", "Naša dobra Nina", te mnogi drugi ostavljaju emotikone srca i pljeska. Jedan od komentara posebno ističe: "Odličan citat, živa istina ". Jasno je da je Nina svojom objavom, osim što je pokazala djelić svog odmora, potaknula i na razmišljanje. Fotku je komentirala, između ostalih, i Jelena Rozga koja je napisala: 'Opa mala' i dodala emotikon srca bijele boje.

Inače, Badrić je za svoj odmor odabrala jednu od najprestižnijih vila na otoku, Villu Waterlily, smještenu direktno na plaži. Kako stoji na službenoj stranici, ova vila nudi savršen spoj modernog dizajna i tradicionalnih elemenata, pružajući gostima nezaboravno iskustvo. Fotografije koje je pjevačica podijelila otkrivaju prostrani interijer, privatni bazen i, naravno, spektakularan pogled na ocean.

