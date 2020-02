Najmlađi natjecatelj Voicea otkrio koga smatra najvećom konkurencijom

Zahuktala se nova sezona Voicea na HRT-u, a do kraja natjecanja ostalesu nam emisije uživo i 16 natjecatelja o kojima će sad odlučivati i publika. Nakon dvije eliminacijske emisije kao jedan od glavnih favorita za pobjedu spominje se najmlađi natjecatelj, 19-godišnji Zagrepčanin Jakob Grubišak. Jakob je u pretprošloj emisiji najprijesuvereno pobijedio dvojicu kolega iz Ivanovog tima, a onda je prošle subote u dvoboju izbacio Karlu Anu Sabljak.

- Mislim da se na mom licu vidjelo kako sam iznenađen prolaskom dalje,pogotovo u emisiji u kojoj sam bio s Karlom i Leonom, a Dečak je izabrao mene kao najboljeg. Nisam bio baš sretan budući da mi je tadai ispao prijatelj Leon Gospodarić s kojim sam se prijavio u šou. Sva sreća pa njega to nije toliko rastužilo - priča nam Jakob, koji se na The Voice prijavio nakon Leona. Želio mu je pokazati "kako se toradi".

- Već sam bio na nekim drugim pjevačkim natjecanjima i stvarno sam bioskeptičan prije nego sam se prijavio na The Voice. Leonu je ovo bilo prvi put i ja sam ga nagovorio da se skupa prijavimo - veli Jakob koji je iznenadio odmah na slijepim audicijama kada je izveo pjesmu River "Bishop Briggs".



- U originalu tu pjesmu pjeva žena, a ja sam htio napraviti svoju obradu jer mi se pjesma jako sviđa. Općenito volim taj stil koji nije skroz popularan, radi se o alternativnom popu. Za drugu pjesmu izabrao sam Dermota Kennedyja kojeg i inače slušam. S obzirom da paše mom glasu, želio sam baš pjevati njegovu pjesmu "Power Over Me", veli Jakob koji je na svemu jako zahvalan svom mentoru Ivanu Dečaku, te Antoniji i Aljoši Šeriću koji s njima rade.

- Oni su najbolji mentori. Posvetili su nam toliko pažnje i dali toliko ljubavi da mi je to čudno. Ivan daje konkretne savjete, ne

mijenja ljude i ne želi ih stavljati u situacije u kojima bi se teško snašli - veli Jakob koji hvali atmosferu na snimanjima. Već su se svi sprijateljili, pogotovo sada kad ih ima sve manje. Za najvećeg favorita ističe Vinka Ćemeraša, kojem je mentor Davor Gobac, koji mu je najbliži po stilu.



- Ako sam na nekog ljubomoran, onda je to Vinko i njegov glas, veli Jakob koji je odmah nakon prvog nastupa sve osvojio svojom samouvjerenošću. - Nastupam od svoje 14. godine, završio sam glazbenu školu, a nakon toga sam se samoinicijativno počeo baviti glazbom. Naravno da me gode ti komentari, jer nemam toliko iskustva. Bila me strah na prvom nastupu jer sam najmlađi, a svi su manje više došli s nekim iskustvom. Pokazalo se drukčije - kaže Jakob kojeg na nastupima prati obitelj: mama, brat, sestre, baka i prijatelji.

- Ne mogu se još naviknuti na to da mi se puno ljudi javlja na društvenim mrežama, ali i uživo. Svi imaju dobre komentare, a meni je čudno kako ljude odjednom zanima što radim i čime se bavim. Ne mogusvima ni odgovoriti, pa nekad možda ispadne i da sam nedostupan - veli Jakob i sramežljivo dodaje kako su ga počele opsjedati i djevojke, što je i normalno s obzirom na njegov imidž. Jakob je student fizioterapije i to je nešto što želi završiti, no fokus mu je na glazbi. Privatno sluša puno toga, a zanimljivo je da sluša i novokomponiranu glazbu.

- Ta glazba je u Hrvatskoj kontroverzna iz nekog čudnog razloga. Cijenim svu glazbu i mislim da u svakoj vrsti glazbe mogu naći nešto što je lijepo. Većina mladih mojih godina to sluša, no rijetki će ovako javno to priznati. Uostalom, narodnjaci su samo jedna vrsta glazbe - veli Jakob. U budućnosti bi na hrvatskoj glazbenoj sceni volio pjevati pjesme power pop izričaja, kakav je predstavio na audicijama, no kaže kako za njega još ima vremena.