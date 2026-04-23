FANTASTIČNO!

Ovaj tjedan u 'Večeri za 5' dijele se same desetke: 'Čarlijeva večera je bila savršenstvo!'

VL
Autor
Vecernji.hr
23.04.2026.
u 19:00

Četvrti dan posebnog tjedna 'Večere za 5' u kojem kuhaju članovi bračkih dobrovoljnih vatrogasnih društava, koji će novac od nagrade darovati u humanitarne svrhe, kuhao je Nikola u DVD-u Bol. Očekivano, domaćin je nastavio niz osvajanja maksimalnog broja bodova.

Pripremu večere započeo je pripremom predjela 'Tri siromaha'. Riječ je bila o salati od hobotnice, inćunima i srdelama. Zatim je pripremao glavno jelo 'Morska neman', brudet od grdobine s palentom. Za desert 'Gulozača' Nikola je pripremio skutu i varenik, gusti sirup ili mošt od crnog grožđa, a na sam desert poslužio je i jestivi ukras od varenika te uz to poslužio i džem od smokava i orahe. Ekipa je veselo zapjevala na dočeku, smjestila se za stol i večera je krenula. „Koliko sam bio gladan, nisam stigao ni pogledati kakvo je jelo bilo vizualno“, priznao je Tino. „Okus predjela je bio fantastičan“, zadovoljan je bio Josip, a s njim se slagao i ostatak ekipe. Glavno jelo nije ništa slabije prošlo kod gostiju, a domaćin im je pripremio i posebne ovratnike da se ne zamažu. „Glavno jelo je bilo ukusno i odlično“, zaključila je Žana.

Desert se također sviđao gostima, a komentirali su i kako zapravo en znaju tko ne voli skutu. Uz desert su i zapjevali. Nakon večere domaćin je gostima podijelio poklone, postere za njihove DVD-ove. Ekipi su se pridružila klapa, a i pjesnik i umjetnik Ivica, lokalna legenda, koji im je recitirao svoju pjesmu na bolskoj čakavštini pa su se za kraj večeri gosti opet odlično proveli. „Čarli kao domaćin - odličan i skidam mu kapu“, rekla je Ana. „Malo je imao tremu i vidi se da je umoran i kad je poslužio desert vidjelo se da mu je pao kamen sa srca“, komentirao je Josip, ali za večeru zaključio: „Čarlijeva večera bila je savršenstvo!“ „A što reći nakon ovakve večere osim - ocjena deset“, zadovoljna je bila i Žana. Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' sutra od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Joško i Tarik dobro su rasploženi
3
SLAVI JUBILEJ

Omiljeni HRT-ov voditelj obratio se javnosti emotivnom porukom: 'Hvala gledateljima'

- Hvala gledateljima, natjecateljima, cijeloj ekipi Potjere na svakoj od tisuću emisija jer su mi svojom podrškom dali vjetar u leđa. Idemo dalje, poručio je emotivni Lokas koji je, slaveći 1000. emisiju koju je odradio kao voditelj popularnog kviza, spomenuo prvog voditelja "Potjere" Tarika Filipovića, a zatim se zahvalio i ekipi lovaca - Deanu Kotigi, Mladenu Vukorepi, Krešimiru Sučeviću Međeralu i Morani Zibar

Učitaj još

